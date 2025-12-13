Constitución: cayó la banda de punguistas del "Gitano"

La pesquisa se inició en junio de 2024, cuando tres mujeres fueron detenidas con varios teléfonos celulares cuya procedencia no pudieron justificar. A raíz del análisis de esos dispositivos se inició una exhaustiva investigación que permitió conocer el modus operandi de la banda delictiva: una red de punguistas, mecheros y descuidistas, que robaban en Liniers, Flores y zonas del Microcentro, así como en las localidades de Moreno, La Plata y Rosario.

Según el análisis de las comunicaciones, la organización era dirigida por un hombre de 71 años conocido como “el Gitano”, quien resultó detenido en los allanamientos y que habría llegado a facturar alrededor de $25.000.000 mensuales mediante el hurto y la posterior reducción de bienes.

Con estas pruebas se identificó a los imputados, cada uno con roles específicos dentro de la banda, como marcadores, bolseros y reducidores, los cuales fueron detenidos tras la rápida intervención del personal policial.

La causa se encuentra a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 4, a cargo del Dr. Martín Yadarola, Secretaría Nº113 de la Dra. Verónica Bresciani.