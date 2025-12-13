ANMAT Y SENASA advierten por la presencia de una peligrosa bacteria en un queso de primera marca: de cuál se trata

La listeriosis es una enfermedad transmitida por alimentos que, aunque poco frecuente, puede tener consecuencias graves. En mujeres embarazadas, la infección puede derivar en abortos espontáneos, partos prematuros o infecciones neonatales, mientras que en otros grupos de riesgo puede causar meningitis o septicemia.

Desde ANMAT señalaron que continúan las tareas de fiscalización y control para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir nuevos casos. La detección de este tipo de bacterias en productos de consumo masivo vuelve a poner en foco la importancia de los controles sanitarios y de la correcta manipulación y conservación de los alimentos en toda la cadena de producción y comercialización.