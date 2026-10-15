Tragedia en la Ruta 12: un camionero murió tras un choque e incendio en el complejo Zárate-Brazo Largo
La circulación permaneció interrumpida durante seis horas y fue habilitada nuevamente este jueves por la madrugada.
Un trágico accidente ocurrió en la madruga de este jueves en la Ruta Nacional 12: un camionero falleció tras un choque e incendio de dos transportes de carga a la altura de Isla Talavera, en el complejo Zárate-Brazo Largo. El hecho se produjo en el marco de una noche marcada por dos siniestros viales registrados a pocos kilómetros de distancia, los cuales obligaron a interrumpir totalmente la circulación entre Ibicuy, en Entre Ríos, y Zárate, en la provincia de Buenos Aires.
Los accidentes ocurrieron en los kilómetros 103 y 99 de la mencionada ruta. En el primero de los hechos, una colisión entre camiones dejó como saldo a los conductores con lesiones leves. Sin embargo, apenas cuatro kilómetros más adelante, en el kilómetro 99, se produjo un segundo impacto que derivó en un incendio de grandes proporciones.
Los dos transportes se prendieron fuego y, como consecuencia del siniestro, falleció uno de los camioneros. Así lo confirmó Mauricio Vega, jefe de los Bomberos Voluntarios de Zárate. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima ni precisaron las causas que originaron la colisión, como tampoco el tipo de carga que transportaban los vehículos.
Ruta 12 estuvo cortada durante seis horas
La magnitud del operativo de emergencia y el incendio de los camiones obligaron a disponer un corte total en el corredor vial. La concesionaria Autovía del Mercosur informó sobre la interrupción y recomendó a los conductores evitar la zona.
La interrupción afectó a los vehículos que transitaban por el complejo Zárate-Brazo Largo, uno de los principales corredores viales que conectan Entre Ríos con la provincia de Buenos Aires.
Durante la noche, el tránsito permaneció completamente restringido mientras se desarrollaban las tareas de emergencia en los sectores donde ocurrieron los accidentes.
La concesionaria Autovía del Mercosur informó sobre la interrupción y recomendó a los conductores evitar dirigirse hacia el tramo afectado.
Finalmente, cerca de las 5:30 de este jueves 15 de octubre, la circulación fue restablecida después de aproximadamente seis horas de corte.
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