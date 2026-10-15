Tragedia en la Ruta 12: un camionero murió tras un choque e incendio en el complejo Zárate-Brazo Largo

Un trágico accidente ocurrió en la madruga de este jueves en la Ruta Nacional 12: un camionero falleció tras un choque e incendio de dos transportes de carga a la altura de Isla Talavera, en el complejo Zárate-Brazo Largo. El hecho se produjo en el marco de una noche marcada por dos siniestros viales registrados a pocos kilómetros de distancia, los cuales obligaron a interrumpir totalmente la circulación entre Ibicuy, en Entre Ríos, y Zárate, en la provincia de Buenos Aires.