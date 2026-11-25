Video: un camión chocó y destrozó un histórico puente en Pigüé
Ocurrió sobre la Ruta Nacional 33, en el acceso a la localidad bonaerense. El tránsito tuvo que ser interrumpido en ambas manos.
Un impresionante accidente tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 33, en el acceso a localidad bonaerense de Pigüé, donde un camión que circulaba a gran velocidad con la batea levantada chocó contra un histórico puente y lo destrozó.
El impactante episodio ocurrió durante la noche del martes a la altura del kilómetro 132, frente al Parque Municipal, y quedó registrado en un video grabado por un automovilista que circulaba a la par del camión.
Según la información aportada por la Policía Vial de Tornquist, el conductor del camión Iveco fue identificado como Daniel González, oriundo de Bahía Blanca, quien no sufrió heridas pese a la brutalidad del impacto contra la estructura del puente.
La primera hipótesis apunta a que el camión de carga pesada habría tenido un problema con en el sistema hidráulico de la caja volcadora. En ese sentido trascendió que el camionero habría realizado algunas reparaciones en una estación de servicio y que, cuando retomó la marcha sobre la ruta, la bomba hidráulica habría quedado accionada, lo que provocó que la batea se elevara mientras circulaba.
Tal como se observa en las imágenes grabadas por otro automovilista, la altura de la caja elevada impidió que el camión lograra pasar por debajo del histórico puente y terminó impactando de lleno contra las vigas metálicas de la parte superior de la estructura.
Como consecuencia del golpe, se produjo la rotura de una de las vigas del sector más alto del puente, lo que generó preocupación por el estado de una estructura emblemática para la ciudad.
A raíz del episodio, las autoridades viales decidieron realizar un corte total en ambas manos sobre la Ruta Nacional 33 y se organizaron desvíos por caminos alternativos.
En tanto, se solicitó la intervención de personal de Vialidad Nacional para realizar una evaluación completa de la estructura y determinar el alcance de los daños provocados por el choque.
Por el momento, no se informó oficialmente si el puente presenta riesgos estructurales ni cuáles serán las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad de quienes transitan por el sector.
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