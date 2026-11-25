Como consecuencia del golpe, se produjo la rotura de una de las vigas del sector más alto del puente, lo que generó preocupación por el estado de una estructura emblemática para la ciudad.

A raíz del episodio, las autoridades viales decidieron realizar un corte total en ambas manos sobre la Ruta Nacional 33 y se organizaron desvíos por caminos alternativos.

En tanto, se solicitó la intervención de personal de Vialidad Nacional para realizar una evaluación completa de la estructura y determinar el alcance de los daños provocados por el choque.

Por el momento, no se informó oficialmente si el puente presenta riesgos estructurales ni cuáles serán las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad de quienes transitan por el sector.