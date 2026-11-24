El intento de fuga terminó en la zona de Beazley y pasaje Independencia, en el partido bonaerense de Avellaneda, cuando los delincuentes chocaron el Toyota Corolla chocó contra otros dos autos particulares y un patrullero.

Los delincuentes estrellaron el auto robado mientras intentaban escapar de la policía

Luego del impacto, los tres ocupantes abandonaron el auto e intentaron ingresar a una vivienda para escapar, pero fueron alcanzados y detenidos por los efectivos de la Policía de la Ciudad.

Durante el procedimiento se recuperó el Toyota Corolla, que presentaba daños en su parte delantera, y se secuestró una pistola calibre.22, con un cargador y cuatro municiones, utilizada durante el robo.

Quiénes son los tres menores detenidos

En el auto se encontró un arma calibre.22, con un cargador y cuatro municiones

Los detenidos son tres argentinos menores de edad: uno de 15 años, domiciliado en Sarandí; otro también de 15 con domicilio en Avellaneda; y un tercero de 16, residente en Wilde.

Al verificar sus identidades, se constató que dos de los menores registraban órdenes de detención vigentes por robo, además de antecedentes por delitos contra la propiedad.

También chocaron a un patrullero durante la fuga

Uno de los menores de 15 años registra seis antecedentes entre 2024 y 2026, entre ellos por robo agravado por el uso de arma, robo en poblado y en banda, robo y atentado contra la autoridad.

Sus primeros registros corresponden a septiembre y diciembre de 2024, por robo y robo agravado en poblado y en banda, mientras durante enero y febrero de 2026 acumuló otras tres actuaciones por robo, incluida una por utilización de arma.

En el caso interviene el Fuero de Responsabilidad Juvenil N° 2, a cargo de la Natalia Milione, que dispuso la detención de los tres menores, su alojamiento en sede policial y la declaración de los damnificados.

Asimismo, se dio intervención al Juzgado Nacional de Menores 4, con la Secretaría 12, a cargo de Sandra Menir, quien tomó conocimiento de las actuaciones y no formuló objeciones a las medidas dispuestas.