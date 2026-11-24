Tres menores robaron un auto en Constitución, chocaron en Avellaneda y fueron detenidos
Tienen entre 15 y 16 años, y estaban armados. Dos de ellos contaban con un pedido de captura por robo, además de numerosos antecedentes delictivos.
Tres menores fueron detenidos por la Policía de la Ciudad tras una intensa persecución que se inició tras el robo a mano armada de un auto en el barrio porteño de Constitución y culminó en el partido bonaerense de Avellaneda con un brutal choque. Dos de los delincuentes contaban con pedido de captura.
Dos de los detenidos tienen 15 años y el restante 16. Al cabo del operativo, la Policía porteña recuperó el auto robado y secuestró una pistola calibre 22.
Así fue el intento de fuga, persecución y choque
Todo comenzó cuando los asaltantes abordaron a un ciudadano venezolano de 38 años, que se encontraba acompañado por su hija de 12, y lo amenazaron con un arma para robarle su auto Toyota Corolla blanco.
Tras concretar el robo, los delincuentes iniciaron su fuga a bordo del vehículo.
De inmediato, el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) inició un seguimiento y se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar el auto e iniciar una persecución hacia la provincia de Buenos Aires.
El intento de fuga terminó en la zona de Beazley y pasaje Independencia, en el partido bonaerense de Avellaneda, cuando los delincuentes chocaron el Toyota Corolla chocó contra otros dos autos particulares y un patrullero.
Luego del impacto, los tres ocupantes abandonaron el auto e intentaron ingresar a una vivienda para escapar, pero fueron alcanzados y detenidos por los efectivos de la Policía de la Ciudad.
Durante el procedimiento se recuperó el Toyota Corolla, que presentaba daños en su parte delantera, y se secuestró una pistola calibre.22, con un cargador y cuatro municiones, utilizada durante el robo.
Quiénes son los tres menores detenidos
Los detenidos son tres argentinos menores de edad: uno de 15 años, domiciliado en Sarandí; otro también de 15 con domicilio en Avellaneda; y un tercero de 16, residente en Wilde.
Al verificar sus identidades, se constató que dos de los menores registraban órdenes de detención vigentes por robo, además de antecedentes por delitos contra la propiedad.
Uno de los menores de 15 años registra seis antecedentes entre 2024 y 2026, entre ellos por robo agravado por el uso de arma, robo en poblado y en banda, robo y atentado contra la autoridad.
Sus primeros registros corresponden a septiembre y diciembre de 2024, por robo y robo agravado en poblado y en banda, mientras durante enero y febrero de 2026 acumuló otras tres actuaciones por robo, incluida una por utilización de arma.
En el caso interviene el Fuero de Responsabilidad Juvenil N° 2, a cargo de la Natalia Milione, que dispuso la detención de los tres menores, su alojamiento en sede policial y la declaración de los damnificados.
Asimismo, se dio intervención al Juzgado Nacional de Menores 4, con la Secretaría 12, a cargo de Sandra Menir, quien tomó conocimiento de las actuaciones y no formuló objeciones a las medidas dispuestas.
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