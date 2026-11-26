Tragedia en Ruta 19: un peatón murió atropellado y se desató el caos tras un segundo choque
El primer siniestro se produjo en sentido a Malvinas Argentinas. El corte derivó en un segundo accidente mano a Córdoba capital.
Una cadena de accidentes tuvo lugar en la mañana de este jueves sobre la Ruta Nacional 19, en las afueras de la ciudad de Córdoba, donde un peatón murió atropellado cuando intentaba cruzar la calzada a pie. Minutos más tarde, en medio de un caos de tránsito, un auto y una moto chocaron a los pocos kilómetros.
Según informaron fuentes policiales, el accidente fatal se produjo a la altura del kilómetro 330, camino a la ciudad cordobesa de Malvinas Argentinas, frente a la planta de Coca-Cola, donde un auto Chevrolet Corsa embistió a un peatón que intentaba cruzar la ruta a pie.
De acuerdo con la información proporcionada por Cadena3, la víctima, un hombre mayor de edad que hasta el momento no había sido identificado, falleció en el acto como consecuencia del fuerte impacto.
Con motivo del siniestro, personal de la Policía Caminera y la Patrulla Rural trabajaron en el lugar y dispusieron un corte total del tránsito sobre la Ruta Nacional 19 mientras se llevaban a cabo las pericias. A causa de la interrupción, se indicaron desvíos para los vehículos hacia la ruta provincial A-188.
Se estimaba que el corte total sentido a Malvinas Argentinas iba a permanecer hasta la llegada de la Policía Judicial y hasta que finalizaran los operativos de emergencia en el lugar.
Minutos más tarde, en medio de un caos de tránsito ocasionados por la interrupción total de la circulación y los desvíos a causa del siniestro fatal, otro accidente vial provocó el corte de media calzada sobre la misma ruta, pero sentido a la ciudad de Córdoba.
En esta oportunidad, de acuerdo con lo informado por el mencionado medio, se produjo un choque entre un auto y una moto justo a la altura de Rotonda Palmar, en el ingreso a la salida a Jesús María.
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