Minutos más tarde, en medio de un caos de tránsito ocasionados por la interrupción total de la circulación y los desvíos a causa del siniestro fatal, otro accidente vial provocó el corte de media calzada sobre la misma ruta, pero sentido a la ciudad de Córdoba.

El segundo accidente involucró a un auto y a una moto @LuciaGozlez

En esta oportunidad, de acuerdo con lo informado por el mencionado medio, se produjo un choque entre un auto y una moto justo a la altura de Rotonda Palmar, en el ingreso a la salida a Jesús María.

El segundo accidente se produjo entre un auto y una moto @LuciaGonzlez