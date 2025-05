Tristeza total: el mes en el que no habrá feriados ni fines de semana largos

En un año donde incluso febrero logró escaparse con días de descanso gracias al Carnaval, este mes queda aislado del calendario de feriados y, por eso, suele ser el que menos expectativa genera en términos de viajes o escapadas.

El mes que no tendrá feriados

Septiembre es el único mes del año 2025 que no tendrá ningún feriado nacional. A diferencia de otros meses que pueden contar con fechas patrias o jornadas trasladables, septiembre queda fuera del radar oficial del descanso.

Eso no quiere decir que no haya celebraciones. El 21 de septiembre se festeja el Día del Estudiante y la Primavera, por lo que muchas escuelas otorgan jornada libre o actividades especiales. Además, las comunidades judías conmemoran fechas importantes como Rosh Hashaná y Yom Kipur, pero no son feriados generales.

Por eso, para la mayoría de los trabajadores y estudiantes del país, septiembre será un mes completo de actividad sin pausas programadas, lo que lo convierte en uno de los períodos más intensos del calendario.

Calendario de feriados 2025

A continuación, te dejamos un repaso de los feriados del año, tanto inamovibles como trasladables:

Feriados inamovibles:

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador

Domingo 25 de mayo: Revolución de Mayo

Viernes 20 de junio: Fallecimiento de Manuel Belgrano

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Feriados trasladables: