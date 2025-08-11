"Vas a arder en el infierno": los mensajes de la madre del nene asesinado por su padre en Lomas de Zamora
Los investigadores creen que fue un femicidio vincular, es decir, que el hombre mató a su hijo para castigar a la madre, que tenía planeado separarse de él.
Natalia, la madre de Enzo Joaquín Ruffo, el nene de ocho años que fue asesinado hace una semana en su casa de Lomas de Zamora, recurrió a las redes sociales para descargarse contra su expareja, que es considerado el principal sospechoso por el crimen. El caso podría ser un femicidio vincular al tratarse de una muerte en represalia por el intento de la mujer de separarse.
"Asesino, me sacaste la vida por creer que sos un ser superior. Tenías que ser hombre, irte después de tanto maltrato verbal y violencia verbal. Te vas a pudrir en la cárcel, te lo juro por Joaco que, en esto, no tenía nada que ver. Enfermo, vos todo y todo tu séquito", escribió Natalia Andrea en el perfil de Instagram de Ruffo.
"Vas a arder en el infierno", expresó la mujer de 41 años, que estaba en el proceso de separarse del padre de su hijo pero aún convivía con él y el nene en una casa de la calle Eustaquio Díaz Vélez, cerca del centro de Lomas de Zamora.
Alejandro Ruffo, de 52 años, lleva una semana internado en el Hospital Gandulfo tras intentar quitarse la vida clavándose un cuchillo en el abdomen. El hombre, que está con custodia policial en calidad de detenido, también habría sido el responsable de apuñalar a su hijo.
"La relación de ellos era muy tóxica. Ella tenia otra pareja y le dijo a él que se iban a separar", confiaron allegados del sospechoso a minutouno.com. La misma fuente detalló que para cuando Natalia volvió a su casa se encontró con el personal del SAME, con la vecina que le había advertido que escuchó gritar a su hijo y hasta con su suegro.
Ruffo estaba tendido en el living de la casa, con manchas de sangre y una herida de arma blanca. El cuerpo de su hijo estaba en el dormitorio principal,
La fiscal Fabiola Juanatey ordenó que se le hiciera una autopsia al cuerpo de Enzo en la que se determinó que murió por "asfixia por compresión extrínseca de cuello".
