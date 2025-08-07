Horror en Lomas de Zamora: qué pasó antes del asesinato del nene de 8 años perpetrado por su padre

"Cuando ella llegó a la casa, estaba ya el 911, la vecina, el suegro y otros familiares", completó el allegado del presunto asesino.

La reconstrucción que hizo la Justicia, hasta el momento, indica que tras la pelea de pareja, el hombre regresó a su casa ubicada en Eustaquio Díaz Vélez 192, en las cercanías del centro de Lomas; y asesinó a puñaladas al menor, para luego intentar quitarse la vida con el mismo cuchillo.

En tanto, minutouno.com pudo acceder a un comunicado difundido por la escuela en la que trabajaba Ruffo. La institución aclaró que el sospechoso por el asesinato de su hijo no formaba parte del cuerpo docente, por lo que no tenía cercanía con los estudiantes.

"Su rol era exclusivamente administrativo, con una carga horaria parcial, sin contacto directo con estudiantes ni responsabilidades vinculadas a la docencia", indicaron en el escrito.

image