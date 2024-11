Violento ataque de un vecino a manifestantes pro Palestina: "Los ricos no vamos presos, negros de m..."

Con ese ímpetu insultó a un grupo de manifestantes que tenían sus banderas de Palestina en alto: "Váyanse de acá con esas banderas de mierda, hij... de p..., váyanse de mi barrio".

agresion libertario

"¿Por qué no lo detenés a él?", se escuchó decir a una de las manifestantes, a lo que el hombre contestó antes de que la oficial pudiese abrir la boca: "porque tengo toda la razón del mundo. No me van a detener. ¿Saben cuál es la diferencia? Yo soy rico y ustedes son unos n...s de m...da. Váyanse".

Mientras la oficial de la Policía de la Ciudad insistía con sacar del medio al vecino energúmeno, sin el uso de la fuerza pero con la firmeza necesaria para arrastrar a una persona que ha bebido de más, el autodenominado dueño de Palermo siguió con su letanía clasista y verborrágica.

"La gente rica no va presa. Seguí, vos, la con... de tu madre. Váyanse de acá. Paje... Te vas de acá. Te vas de mi barrio, vos y todas esas banderas de m...da. Forr... N...a de m...da, volá de acá, soreta. Asesinos de mierda, son unos asesinos, se van de acá. ¿Por qué vienen acá?", sentenció antes de retirarse con la oficial pisando sus talones.

Sobre el final del video viral se escuchó la voz de una mujer que dijo: "Es mi barrio también, ¿eh? Se pueden quedar".