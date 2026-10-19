Viral: su apellido es Cabral y sus amigas decidieron sorprenderla con la Marcha de San Lorenzo en su boda

El homenaje en tono de fiesta continuó con un estallido de luces, cornetas de plástico y baile descontracturado mientras la pista se transformaba en una celebración patriótica y divertida. El video rápidamente captó la atención de los usuarios en las redes sociales, acumulando casi 300.000 reproducciones, más de 68.000 likes y alrededor de 250 comentarios con elogios hacia el grupo de amigas por la ingeniosa ocurrencia relacionada con el apellido de la novia.