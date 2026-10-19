Viral: su apellido es Cabral y sus amigas decidieron sorprenderla con la Marcha de San Lorenzo en su boda
El ingenioso momento se volvió viral en TikTok después de que la novia compartiera el video con la frase: "Tengo las mejores amigas del mundo".
Las fiestas de casamiento suelen ser el escenario ideal para sorpresas, pero un grupo de amigas llevó la creatividad a otro nivel al hacer un guiño patriótico e insólito durante el festejo de bodas de Candelaria Cabral, una joven que fue sorprendida en plena fiesta de boda dejando un video que rápidamente fue viral en redes sociales.
Viral: su apellido es Cabral y sus amigas decidieron sorprenderla con la Marcha de San Lorenzo en su boda
A través de su cuenta de TikTok (@candelariacabral_), la recién casada publicó un clip bajo la consigna "POV: te casás y tu apellido es Cabral" y "tengo las mejores amigas del mundo". En las imágenes se observa el instante en que sus amigas irrumpen en la pista vistiendo réplicas de los sombreros del Regimiento de Granaderos a Caballo.
El momento culminante de la noche llegó cuando comenzó a sonar a todo volumen la histórica Marcha de San Lorenzo. Toda la fiesta se unió al unísono para cantar la estrofa dedicada al histórico héroe de la independencia: "Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria...".
El homenaje en tono de fiesta continuó con un estallido de luces, cornetas de plástico y baile descontracturado mientras la pista se transformaba en una celebración patriótica y divertida. El video rápidamente captó la atención de los usuarios en las redes sociales, acumulando casi 300.000 reproducciones, más de 68.000 likes y alrededor de 250 comentarios con elogios hacia el grupo de amigas por la ingeniosa ocurrencia relacionada con el apellido de la novia.
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