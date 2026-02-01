VTV 2026: en Provincia cuesta casi $100.000 y la multa por no tenerla llega a $1,7 millones

Entre los papeles obligatorios se encuentran:

Documento Nacional de Identidad vigente

Licencia de conducir habilitada

Seguro del vehículo con cobertura activa

Comprobante de pago del turno

Cédula verde del automotor o de la moto

Título de propiedad

En el caso de los vehículos que funcionan con GNC, también se exige la oblea correspondiente en regla y el cumplimiento de las disposiciones técnicas específicas.

La multa por no tener la VTV al dia

Circular sin la revisión técnica vigente puede derivar en sanciones económicas y otras complicaciones. Las multas varían según la jurisdicción y la gravedad de la falta, en la provincia de Buenos Aires, las sanciones empiezan desde los $513.000 y llegan hasta los $1.710.000, según la gravedad del caso y los antecedentes del conductor.

El conductor se expone a la retención del vehículo y a problemas con el seguro en caso de un siniestro. Mantener la VTV actualizada evita estos inconvenientes y permite circular con mayor tranquilidad.