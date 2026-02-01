VTV 2026: en Provincia cuesta casi $100.000 y la multa por no tenerla llega a $1,7 millones
En PBA el trámite subió a $97.057 y en CABA a $63.453. Circular sin la oblea puede salir carísimo: las multas arrancan en $513.000 y llegan a $1,7 millones.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Precio de la VTV en 2026
En territorio bonaerense, los autos particulares de hasta 2.500 kilos deben abonar $97.057,65 por la VTV. Las motos pagan $38.801, y los vehículos que superan los 2.500 kilos afrontan un costo de $174.604. La obligación comienza a los dos años de antigüedad o al alcanzar los 60.000 kilómetros, y desde ese momento la verificación debe renovarse todos los años.
En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, el control es exigido recién a partir del cuarto año desde el patentamiento o al llegar a los 64.000 kilómetros. El valor también es menor: $63.453,61 para autos hasta 2.500 kilos y $23.858,78 para motos. Además, algunos vehículos pueden acceder a una oblea con vigencia de dos años, según su estado general y nivel de emisiones.
Requisitos para pasar la VTV
Para realizar la revisión, los conductores deben contar con la documentación básica y cumplir con las condiciones establecidas por la normativa vigente en CABA.
Entre los papeles obligatorios se encuentran:
-
Documento Nacional de Identidad vigente
Licencia de conducir habilitada
Seguro del vehículo con cobertura activa
Comprobante de pago del turno
Cédula verde del automotor o de la moto
Título de propiedad
En el caso de los vehículos que funcionan con GNC, también se exige la oblea correspondiente en regla y el cumplimiento de las disposiciones técnicas específicas.
La multa por no tener la VTV al dia
Circular sin la revisión técnica vigente puede derivar en sanciones económicas y otras complicaciones. Las multas varían según la jurisdicción y la gravedad de la falta, en la provincia de Buenos Aires, las sanciones empiezan desde los $513.000 y llegan hasta los $1.710.000, según la gravedad del caso y los antecedentes del conductor.
El conductor se expone a la retención del vehículo y a problemas con el seguro en caso de un siniestro. Mantener la VTV actualizada evita estos inconvenientes y permite circular con mayor tranquilidad.
