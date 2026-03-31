VTV: los nuevos cambios que habrá en la verificación vehicular

Estos modelos, por ejemplo, tienen baterías más pesadas que impactan en el desgaste de la suspensión y la dirección. A eso se suma un sistema eléctrico mucho más complejo, que requiere verificar desde la conexión de carga hasta el estado de la batería, su refrigeración y todo el circuito energético.

Digitalización por patente

El proyecto también incluye una etapa de digitalización, con la creación de una base de datos nacional para controlar la VTV. La idea es que, mediante la patente, se pueda verificar si un vehículo tiene la revisión al día, dejando atrás el sistema de obleas.

patente El Gobierno impulsó un plan de digitalización de la patente, con la creación de una base de datos nacional para controlar la VTV.

Sin embargo, este avance también quedó frenado por la medida judicial que bloqueó la reforma. Además, no está claro si el Gobierno avanzó en el desarrollo del sistema o si todo depende de que se destrabe la implementación.