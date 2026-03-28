VTV: los autos que no deberán realizar la verificación en abril 2026

De todas formas, la aplicación de estas modificaciones dependerá de cada jurisdicción. Algunas provincias deberán decidir si adhieren o no al nuevo esquema. En ese sentido, la provincia de Buenos Aires ya anticipó que no adoptará estos cambios, mientras que otras aún evalúan su implementación.

Los nuevos cambios en la VTV

Hasta ahora, la VTV solo podía hacerse en plantas asignadas según el domicilio del vehículo. Con la nueva norma, se habilita a talleres privados y concesionarios a realizar el control, siempre que estén autorizados.

El objetivo es ampliar la oferta, reducir demoras y permitir que cada conductor elija dónde hacer la verificación. Además, ya no habrá una tarifa única: cada centro podrá fijar su propio precio.