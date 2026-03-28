VTV: los autos que no deberán realizar la verificación en abril 2026
El Gobierno de Milei anunció cambios en los plazos y otros aspectos del sistema de verificación mediante el Decreto 139/2026. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control esencial para asegurar que los autos circulen en condiciones óptimas de seguridad. Su finalidad es prevenir accidentes y mejorar el tránsito en las carreteras, mediante la inspección de frenos, dirección, suspensión, luces y neumáticos en las plantas autorizadas.
En este marco, el Gobierno de Javier Milei oficializó cambios a través del Decreto 139/2026, publicado en el Boletín Oficial, que introduce modificaciones en los plazos y en algunos aspectos del sistema de verificación, alterando la forma en que los conductores deberán cumplir con este trámite obligatorio.
Los autos que ya no tendrán que hacer la VTV
El Gobierno explicó que esta iniciativa busca flexibilizar el sistema, abrir el servicio a más competencia y hacer más simples los tiempos para los usuarios. En ese marco, algunos vehículos dejarán de estar obligados a realizar la verificación en los plazos habituales.
En el caso de los autos nuevos, la primera revisión se exigirá recién a los cinco años desde su patentamiento, o cuando alcancen los 60.000 kilómetros. Para los vehículos con una antigüedad de entre cinco y diez años, la VTV pasará a realizarse cada dos años, en lugar de ser anual.
En tanto, una vez superados los diez años, se mantendrá la obligación de hacerla todos los años, como ocurría anteriormente con todos los autos.
De todas formas, la aplicación de estas modificaciones dependerá de cada jurisdicción. Algunas provincias deberán decidir si adhieren o no al nuevo esquema. En ese sentido, la provincia de Buenos Aires ya anticipó que no adoptará estos cambios, mientras que otras aún evalúan su implementación.
Los nuevos cambios en la VTV
Hasta ahora, la VTV solo podía hacerse en plantas asignadas según el domicilio del vehículo. Con la nueva norma, se habilita a talleres privados y concesionarios a realizar el control, siempre que estén autorizados.
El objetivo es ampliar la oferta, reducir demoras y permitir que cada conductor elija dónde hacer la verificación. Además, ya no habrá una tarifa única: cada centro podrá fijar su propio precio.
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