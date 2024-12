VTV: los detalles más comunes a la hora de hacer la verificación

Hay varias razones por las que la VTV puede no ser aprobada. Si el vehículo no está en condiciones adecuadas o algunos de sus componentes no cumplen con los requisitos, el trámite no se va a conceder. En esos casos, será necesario arreglar lo que no esté funcionando bien y luego volver a hacer la verificación.

Las partes que se chequean de un auto al hacer la VTV

VTV (1).png Si el vehículo no pasa la VTV, no podrá circular, tendrá que ser reparado y deberá hacer el trámite.

Cada taller encargado de llevar a cabo esta inspección general del vehículo, siempre verifica estos elementos o componentes, con el fin de asegurarse un correcto funcionamiento.

Neumáticos

Llantas

Chasis

Dirección y tren delantero

Sistema de suspensión

Sistema de frenos

Luces reglamentarias

Elementos de seguridad

Estado general del coche

Contaminación ambiental

Identificación (patente)

Los tres posibles resultados de hacer la VTV

Apto : El vehículo no presenta fallas graves ni leves, solo posibles observaciones menores. Se entrega un Certificado de Revisión , un informe técnico y una oblea que indica el mes y año del próximo vencimiento de la VTV.

: El vehículo no presenta fallas graves ni leves, solo posibles observaciones menores. Se entrega un , un y una que indica el mes y año del próximo vencimiento de la VTV. Condicional : Se detectaron fallas leves en el vehículo, las cuales se especifican en el informe de inspección. Se otorgan 60 días hábiles para corregir los problemas y realizar una nueva verificación sin costo adicional. Mientras tanto, el vehículo puede seguir circulando.

: Se detectaron en el vehículo, las cuales se especifican en el informe de inspección. Se otorgan para corregir los problemas y realizar una nueva verificación sin costo adicional. Mientras tanto, el vehículo puede seguir circulando. Rechazado: Se identificaron defectos graves que impiden que el vehículo circule. El informe de inspección detalla los problemas, y el vehículo deberá ser reparado antes de realizar una nueva revisión.