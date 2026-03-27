Reformas en la VTV: qué hará la Provincia de Buenos Aires con los cambios impuestos por el Gobierno
El Gobierno nacional modificó este trámite mediante un decreto. Conocé qué jubilados y pensionados están exentos del pago en el territorio bonaerense.
El Gobierno nacional avanzó con una reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) a través de un nuevo decreto publicado en el Boletín Oficial. La medida se produjo después de un proceso judicial que había condicionado la implementación de los cambios impulsados por el Ejecutivo.
La iniciativa quedó formalizada mediante el Decreto 139/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.
Los costos de la VTV
El objetivo, según explicaron desde el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Stuzenegger, es simplificar el proceso, reducir costos para los conductores y ampliar la oferta de lugares donde realizar el control.
Sin embargo, desde la Provincia indicaron que sería un riesgo habilitar a cualquier taller a que pueda hacer los controles. De hecho, desde Transporte, a cargo de Martín Marinucci, llevan dando de baja más de 450 sitios ilegales que de dedicaban a la entrega de obleas truchas.
En provincia de Buenos Aires, realizar la VTV para autos cuesta $97.057 con IVA incluido. Para las motos, el control saldrá $38.801,03; mientras que para vehículos pesados (más de 2.500 kg) $174.604,64. En tanto, remolques y acoplados livianos abonarán $58.201,54 y los remolques y acoplados pesados un total de $87.302,33.
Cabe recordar que desde marzo, con el aumento de las multas de tránsito, circular sin VTV o con ella vencida puede costar entre $568.800 y $1.896.000.
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