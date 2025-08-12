Celulares antiguos alcanzan precios millonarios: los modelos más buscados por coleccionistas

El interés por los celulares clásicos y su reconocida durabilidad ha generado un auge entre coleccionistas y usuarios nostálgicos que buscan revivir la tecnología previa a la era de los smartphones. En plataformas de compra y venta, algunos de estos dispositivos emblemáticos de décadas pasadas pueden alcanzar valores que superan las decenas de miles de dólares, sobre todo si se conservan en su caja original y en óptimas condiciones.