Fraude digital: tres de cada cuatro usuarios sufrieron al menos una estafa
El aumento del comercio electrónico y el uso de dispositivos móviles potenciaron la expansión del fraude digital en el país.
Un informe global de BioCatch revela que el 76% de los usuarios argentinos ya fueron víctimas de algún tipo de fraude digital, incluyendo phishing, suplantación de identidad y estafas en plataformas de comercio electrónico.
El crecimiento exponencial del comercio online, junto con la masiva digitalización de pagos y la adopción de dispositivos móviles, creó un ambiente propicio para el desarrollo de nuevas modalidades delictivas en el entorno digital.
El reporte indica que el 63% de los delitos informáticos en Argentina están vinculados a fraudes digitales, una de las proporciones más elevadas de América Latina. El volumen creciente de operaciones y la rapidez de las transacciones superaron los sistemas de seguridad tradicionales, generando vulnerabilidades.
Para hacer frente a esta problemática, se recomienda implementar tecnologías avanzadas de verificación de identidad en tiempo real, que combinan biometría facial, análisis de comportamiento e inteligencia artificial. Estas herramientas permiten validar que el usuario que realiza una operación sea realmente quien dice ser, sin perjudicar la experiencia del cliente.
Entre las mejores prácticas figuran solicitar documentos oficiales con validación biométrica, activar autenticaciones reforzadas ante señales de riesgo y utilizar inteligencia artificial para detectar patrones anómalos antes de que la estafa se concrete.
