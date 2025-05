Qué pasó con Mercado Pago: el cambio que sorprendió a los usuarios

En sus comunicados oficiales, la compañía expresó: "¡Mercado Pago ahora es amarillo! La misma cuenta con una nueva imagen".

Este cambio de color busca reflejar la estrecha relación con Mercado Libre y su impacto en la vida diaria de millones de personas en la región, sin alterar la experiencia de uso que sus clientes ya valoran, según indicaron.

image.png

Qué implica el cambio de color de Mercado Pago

"Mismo logo, nuevo color", indican desde Mercado Pago, enfatizando que esta renovación visual no afectará la interacción de los usuarios con la plataforma. "Mercado Pago ahora es amarillo para reflejar lo que siempre fuimos: el ecosistema de soluciones financieras de Mercado Libre que impulsa el crecimiento de millones de personas en la región", agregaron.

La funcionalidad de la cuenta digital y las herramientas de cobro permanecen inalteradas, asegurando que los usuarios sigan usando la aplicación como hasta ahora.

Embed - https://resizer.iproimg.com/unsafe/filters:format(webp):quality(70)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2025/05/596499.jpg

En las primeras horas de la actualización, se observa que el fondo superior de la aplicación es de color amarillo, al igual que en la app de Mercado Libre. Por el momento, el logo de la billetera virtual mantiene su fondo celeste, un elemento clave para diferenciarlo visualmente del logo de Mercado Libre, dado que comparten el mismo diseño.

Quejas de los usuarios de Mercado Pago por el cambio

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: "El azul hace diferenciar, ahora parece que son lo mismo", comentó un usuario de X (Twitter), mientras que otro dejó una opinión un poco más elaborada: "No siento que combine el nuevo tono amarillo con el tono celeste del logo de Mercado Pago. Se siente extraño ver la app de MP con este color proveniente de Mercado Libre. Se que se hizo un intento de unificar productos, pero simplemente no pegan ambos".

Siguiendo con las respuestas al posteo oficial, muchos internautas pidieron el modo oscuro para el fondo de la aplicación, y no faltó el que asoció el cambio a la política, siendo que el amarillo es el color del PRO: "Pero los amarillos recién terminan de perder una elección importante y están desapareciendo del ámbito político? porque justo ahora?", comentó.