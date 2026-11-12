Qué pasó con Microsoft Outlook y Microsoft Teams
Una masiva caída global afectó los servicios de Microsoft, incluyendo Outlook y Teams. La empresa trabaja para restablecer la conectividad de las redes.
Este jueves, miles de usuarios reportaron serios problemas para acceder a sus cuentas, preguntándose qué pasó con Microsoft, especialmente con herramientas clave como Outlook y Teams. La compañía tecnológica confirmó una falla global en su infraestructura que generó graves errores de conectividad en múltiples regiones del mundo.
Las fallas en los servidores de Microsoft y el plan de recuperación
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Los inconvenientes en Microsoft Outlook y Microsoft Teams comenzaron a registrarse durante la tarde, cuando una enorme cantidad de cuentas no podían establecer conexión con los buzones de Exchange Online en las Américas. Minutos más tarde, la cuenta oficial de estado de la compañía (@MSFT365Status) confirmó que el problema afectaba la conectividad de los servicios de Microsoft 365 para usuarios de cualquier región.
De acuerdo a los reportes técnicos, el origen del colapso no se debió a un incremento del tráfico de usuarios, sino a que varios servidores quedaron fuera de línea de forma inesperada. Esto provocó que no superaran las comprobaciones automáticas de estado y dejaran de estar disponibles, generando una carga excesiva que terminó sobrecargando al resto de la infraestructura mundial.
Para mitigar el impacto, los equipos técnicos pausaron todas las implementaciones y comenzaron a desviar el tráfico hacia rutas alternativas. Además, implementaron un método alternativo de verificación de salud del servicio que permitió que un subconjunto de los servidores afectados regresara a operar con normalidad.
Actualmente, la compañía se encuentra aislando una parte de la infraestructura y reiniciando los componentes afectados. A medida que se restablezca la capacidad total de los servidores, los usuarios experimentarán una recuperación gradual del sistema a medida que sus clientes de Outlook y Teams logren reconectarse a la red.
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