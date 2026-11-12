Qué pasó con Microsoft Outlook y Microsoft Teams

De acuerdo a los reportes técnicos, el origen del colapso no se debió a un incremento del tráfico de usuarios, sino a que varios servidores quedaron fuera de línea de forma inesperada. Esto provocó que no superaran las comprobaciones automáticas de estado y dejaran de estar disponibles, generando una carga excesiva que terminó sobrecargando al resto de la infraestructura mundial.