Javier Milei firmó el Decreto 614/2025 y se traslada un feriado previsto para antes de que termine noviembre

Cuándo es el próximo fin de semana largo

Con el nuevo calendario oficial sobre la mesa, el mes de noviembre todavía reserva una última jornada de receso para los trabajadores de todo el país. Luego de los asuetos excepcionales dispuestos durante la segunda semana del mes por la multitudinaria gira sudamericana del Sumo Pontífice, llega el turno del Día de la Soberanía Nacional.