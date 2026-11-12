Javier Milei firmó el Decreto 614/2025 y se traslada un feriado previsto para antes de que termine noviembre
A través de una medida oficial, el Gobierno de Javier Milei confirmó cómo será el nuevo feriado trasladable que armará un fin de semana largo en noviembre.
En 2025, el presidente Javier Milei firmó la normativa que regula cómo se aplicará cada feriado nacional trasladable que caiga en fin de semana. Tras las históricas jornadas no laborables por la visita del papa León XIV, los argentinos disfrutarán de un nuevo fin de semana largo antes de concluir noviembre.
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Qué dice el Decreto sobre cada feriado trasladable
Mediante el Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció un criterio específico para cubrir un vacío legal existente en la Ley 27.399. A partir de ahora, aquellos días festivos trasladables que coincidan en el calendario con los días sábado o domingo, podrán moverse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior.
La reglamentación designa directamente a la Jefatura de Gabinete de Ministros. La cartera quedó facultada para dictar las normas complementarias y decidir la instrumentación de cada fecha con el objetivo de no desvirtuar la naturaleza móvil que fijó el legislador, promoviendo el descanso y el impacto económico positivo.
Cuándo es el próximo fin de semana largo
Con el nuevo calendario oficial sobre la mesa, el mes de noviembre todavía reserva una última jornada de receso para los trabajadores de todo el país. Luego de los asuetos excepcionales dispuestos durante la segunda semana del mes por la multitudinaria gira sudamericana del Sumo Pontífice, llega el turno del Día de la Soberanía Nacional.
Si bien la fecha original de esta efeméride patria cae el 20 de noviembre, el esquema oficial ratifica que, al tratarse de un día conmemorativo trasladable, el asueto pasará directamente al lunes 23 de noviembre. De esta manera, los argentinos gozarán de un receso extendido de tres días consecutivos, marcando la antesala ideal para las futuras vacaciones de verano.
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