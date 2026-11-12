A qué hora cae un diluvio con lluvias y ráfagas en Buenos Aires: rige alerta y hay varias zonas afectadas

Durante la madrugada: Regirá en el este de Río Negro y el este de Chubut .

Durante la tarde y la noche: Alcanzará al suroeste de Santa Fe, casi toda la provincia de Córdoba (a excepción del extremo norte), el norte de San Luis, el este de La Rioja, el oeste de Salta, el norte de Jujuy y el este de La Pampa.