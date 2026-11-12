A qué hora cae un diluvio con lluvias y ráfagas en Buenos Aires: rige alerta y hay varias zonas afectadas
El Servicion Meteorológico Nacional lanzó un nuevo alerta por lluvias y tormentas fuertes para este viernes en varias zonas del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta amarillo por lluvias y tormentas fuertes que regirá durante este viernes en amplios sectores del centro, norte y sur de la Argentina, incluido algunas zonas de la provincia de Buenos Aires.
El fenómeno vendrá acompañado por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, con acumulados de lluvia que podrían superar los 50 milímetros de forma puntual.
El clima inestable regresará de esta manera a varias zonas del país, luego de un fin de semana largo casi ideal.
Provincias bajo alerta por lluvias y tormentas, y horarios previstos
De acuerdo con el reporte oficial del organismo meteorológico, las condiciones de inestabilidad afectarán a diez provincias en distintas franjas horarias de la jornada:
-
Durante la madrugada: Regirá en el este de Río Negro y el este de Chubut.
Durante la tarde y la noche: Alcanzará al suroeste de Santa Fe, casi toda la provincia de Córdoba (a excepción del extremo norte), el norte de San Luis, el este de La Rioja, el oeste de Salta, el norte de Jujuy y el este de La Pampa.
Durante la noche: Se activará en la provincia de Buenos Aires, abarcando prácticamente todo el territorio bonaerense con excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El informe técnico del Servicio Meteorológico Nacional
"El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual", detalló el parte oficial.
Ante este escenario, se recomienda a los habitantes de las zonas alcanzadas por el alerta amarillo por tormentas evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales de defensa civil.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario