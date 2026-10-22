TikTok anunció los 10 finalistas del programa #EmprendeEnTikTok en Argentina
La plataforma TikTok anunció los diez emprendimientos finalistas del programa federal de aceleración que competirán por 30.000 dólares en capital semilla.
La reconocida plataforma de videos TikTok, en alianza con la organización New Ventures, reveló la lista de los diez proyectos argentinos finalistas de su programa de aceleración. Esta iniciativa federal busca fortalecer el crecimiento de pequeñas y medianas empresas mediante el uso estratégico de diversas herramientas digitales.
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La convocatoria federal recibió cerca de 1.000 postulaciones en todo el país. El programa de aceleración consta de un proceso intensivo de formación estructurado en dos etapas clave: primero, los elegidos participan de nueve talleres teórico-prácticos sobre finanzas y estrategias para redes sociales; luego, los más destacados avanzan a instancias de mentorías personalizadas.
Según la evaluación final por desempeño, la plataforma entregará un total de 30.000 dólares en capital semilla:
- Primer puesto: USD 15.000.
- Segundo puesto: USD 10.000.
- Tercer puesto: USD 5.000.
Los 10 proyectos elegidos en Argentina
Los finalistas provienen de nueve ciudades distribuidas en CABA, Chubut, Córdoba, Mendoza, Provincia de Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe. Un dato a destacar es que cinco de los diez proyectos fueron fundados por mujeres.
- Locos x la Cocina: rubro gastronómico y creación de contenido publicitario.
- Pinturería El Rodillo: negocio de pintura y ferretería con sucursales en el Partido de la Costa.
- Vestigia: marca de indumentaria local con fabricación propia y tabla de talles inclusiva.
- Growis Snacks: elaboración de snacks naturales deshidratados para perros.
- Rolit: cooperativa de trabajo enfocada en la fábrica de calzado urbano.
- Octaviano: cadena de dietéticas tucumana que integra toda la cadena de valor.
- Sussanich Turismo: operador turístico especializado en experiencias de naturaleza y fauna.
- Wenear: protectores solares naturales avalados por la ANMAT.
- Hola Chola Garage: restaurante de street food vegano liderado exclusivamente por mujeres.
- Mundo Huertas: proyecto integral que ofrece kits, semillas y capacitación para el armado de huertas hogareñas.
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