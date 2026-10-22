TikTok anunció los 10 finalistas del programa #EmprendeEnTikTok en Argentina

La convocatoria federal recibió cerca de 1.000 postulaciones en todo el país. El programa de aceleración consta de un proceso intensivo de formación estructurado en dos etapas clave: primero, los elegidos participan de nueve talleres teórico-prácticos sobre finanzas y estrategias para redes sociales; luego, los más destacados avanzan a instancias de mentorías personalizadas.