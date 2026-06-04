Cómo TikTok cambió la forma de vivir el fútbol y su inédita alianza para el Mundial 2026
Con millones de usuarios interactuando, TikTok firmó una alianza inédita con la FIFA para revolucionar la cobertura digital del próximo Mundial 2026.
Durante décadas el fútbol se vivió exclusivamente frente al televisor o en la tribuna. Hoy, la plataforma TikTok transformó esta pasión deportiva en una experiencia global y participativa, donde millones de fanáticos interactúan, comparten contenido y analizan cada jugada en tiempo real.
La alianza histórica con la FIFA para el Mundial 2026
Por primera vez en su historia, la entidad madre del deporte designó a la red social como "Plataforma Preferida". Este acuerdo estratégico otorgará un nivel de integración y acceso exclusivo inigualable para la cobertura de la Copa del Mundo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.3
Uno de los pilares más destacados es el programa de Creadores Corresponsales. A través de esta iniciativa, 30 creadores de contenido de 12 países distintos cubrirán el certamen desde adentro. Entre los seleccionados se encuentran dos argentinos: Ezzequiel (@ezzequielok) y Fede Racchi (@federacchi). Ambos contarán con acreditación oficial, acceso a zonas restringidas y conferencias de prensa para llevar la mirada local a toda la comunidad.
El impacto de las redes sociales en el fútbol
El acuerdo también contempla la creación de un novedoso "Centro de Información" de la Copa Mundial directamente dentro de la aplicación. Este será un espacio interactivo donde los hinchas podrán explorar estadísticas precisas de cada selección, los calendarios completos, novedades sobre las entradas y utilizar funciones de gamificación especiales.
IMPORTANTE: Cierra parte del Tren Sarmiento: las razones
Las cifras demuestran que el consumo deportivo cambió para siempre. A nivel global, el 72% de los usuarios disfruta del contenido deportivo creado por los propios fans. Particularmente, Latinoamérica lidera el engagement, registrando un 58% más de vistas por video que otras regiones. Además, la conversación digital es cada vez más amplia: el 64% de las mujeres elige la aplicación como su medio de referencia principal para informarse y vibrar con el deporte.
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