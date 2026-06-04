Cómo TikTok cambió la forma de vivir el fútbol y su inédita alianza para el Mundial 2026

El impacto de las redes sociales en el fútbol

El acuerdo también contempla la creación de un novedoso "Centro de Información" de la Copa Mundial directamente dentro de la aplicación. Este será un espacio interactivo donde los hinchas podrán explorar estadísticas precisas de cada selección, los calendarios completos, novedades sobre las entradas y utilizar funciones de gamificación especiales.

IMPORTANTE: Cierra parte del Tren Sarmiento: las razones

Las cifras demuestran que el consumo deportivo cambió para siempre. A nivel global, el 72% de los usuarios disfruta del contenido deportivo creado por los propios fans. Particularmente, Latinoamérica lidera el engagement, registrando un 58% más de vistas por video que otras regiones. Además, la conversación digital es cada vez más amplia: el 64% de las mujeres elige la aplicación como su medio de referencia principal para informarse y vibrar con el deporte.