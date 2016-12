Embed Otra salvaje agresión a un árbitro: le sacó la roja a un jugador y lo noquearonhttps://t.co/KR5ScL6IFt pic.twitter.com/tbBkyYmPLw — minutouno (@minutounocom) 13 de diciembre de 2016

Embed ¡Lo noqueó! Brutal agresión de un jugador a un árbitro que lo expulsóhttps://t.co/CcT0ubu2YE pic.twitter.com/rF2FQnDkre — minutouno (@minutounocom) 12 de diciembre de 2016

en partidos oficiales tras los golpes que sufrió un referí de la Liga Regional de Jujuy.(SADRA), Guillermo Marconi, quien adelantó que si no se toman medidas preventivas y punitivas "desembocará en la paralización de la actividad".Tras un paro declarado luego de la agresión a Claudio Elichiri, en Ayacucho, por el que la APREVIDE sancionó al presidente y cuatro jugadores del club Sarmiento,y si no hay solución el gremio llamaría a retomar la medida de fuerza., y más de la mitad fue por violencia interna", dijo el gremialista por TyCSports, en referencia a que provino de jugadores, integrantes de cuerpo técnico o dirigentes de los clubes.Esa cantidad de hechos violentos se alcanzó luego que el referí Luis Spezia fuera atacado por un jugador del club El Arenal durante un partido ante Atlético San Pedro, por la Liga Regional de Jujuy en la que el juez de línea Mariano Gonza también fue atacado pero por un piedrazo., que incluiría la desafiliación del club cuyos representantes sean agresores, y también apuntó hacia la policia por su escasa intervención.Refirió por caso que la policía en Ayacucho no detuvo a los agresores pese a que lo hicieron frente a ellos. "por entender que nadie es sancionado y por eso "el arbitro se ha convertido en el muñeco de la kermés".