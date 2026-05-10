Denunciaron a Lilia Lemoine por difundir las fotos eróticas junto a su ex

Lemoine sugirió que la persona que aparece con ella en la captura fue quien entregó el material para que se viralizara y sentenció: "Es más, la debe haber pasado él para que la publiquen y figurar".

La denuncia de su ex

Ahora, el masculino en cuestión, la denunció ante la justicia. El Influencer libertario, Emanuel Danann, hizo formal la denuncia ante el Juzgado Correccional 6 pidiendo que se investigue la conducta de Lemoine y se determine si cometió algún delito al difundir un antiguo video de ellos en una cama, cuando eran pareja.

image Lilia Lemoine posteó una foto de alto contenido erótico para desmentir tener OnlyFans.

danann

Repercusiones y críticas a Lilia Lemoine por su rol institucional

El posteo no tardó en viralizarse y disparar un fuerte debate sobre los límites entre la vida privada y la función pública. Mientras que un sector de sus seguidores defendió su derecho a la libertad individual y su frontalidad para enfrentar lo que considera una "operación de prensa", las críticas no se hicieron esperar desde diversos sectores.

Muchos usuarios y referentes de la oposición señalaron que el tono de la publicación no se condice con la responsabilidad de una diputada nacional. El episodio reabrió la discusión sobre el comportamiento de los funcionarios oficialistas en redes sociales, una marca registrada de la gestión actual que suele romper con los protocolos tradicionales de la comunicación política.

Este nuevo escándalo suma un foco de conflicto mediático para el bloque oficialista, justo en una semana marcada por tensiones internas y defensas cruzadas por otros casos que afectan a integrantes del Gobierno. Por el momento, la diputada ha decidido mantener su postura de no retroceder ante lo que define como una campaña de desprestigio personal.