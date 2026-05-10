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Confirmaron la identidad de cuatro de los 11 desaparecidos hallados en La Perla

Sociedad

Se trata de Ester Felipe, Luis Mónaco, José Luis Goyochea y Nélida Moreno, cuyos restos fueron encontrados en la zona denominada "Loma del Torito", dentro del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla.

Confirmaron la identidad de cuatro de los 11 desaparecidos hallados en La Perla

La agrupación H.I.J.O.S. Córdoba confirmó la identificación de cuatro personas cuyos restos permanecían en el predio del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como La Perla. Este logro, fundamental para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, fue posible gracias a la labor incansable del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que consiguió devolverles el nombre y la historia a Luis Carlos Mónaco, Ester Felipe, José Luis Goyochea y Nélida Moreno.

La investigación, que se desarrolla bajo la órbita del Juzgado Federal N°3 a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, dio un giro clave con las excavaciones iniciadas en 2025. El trabajo arqueológico no se centró en una fosa común tradicional, sino en una búsqueda minuciosa de restos óseos dispersos y desarticulados en la zona denominada "Loma del Torito", dentro de la Guarnición Militar de La Calera.

Los primeros nombres en trascender fueron los del matrimonio integrado por Luis Carlos Mónaco y Ester Felipe. Luis, nacido en 1947, era un reconocido trabajador de prensa: se desempeñó como periodista y camarógrafo en "Radio Universidad" y "Canal 10" de Córdoba, además de ser delegado sindical. Ester, por su parte, era psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba en centros de salud como la Maternidad de Córdoba. Ambos militaban en el PRT-ERP y tenían una hija pequeña, Paula, al momento de ser secuestrados en enero de 1978.

Embed - on Instagram: "#NuncaMás fueron hallados e identificados en Loma del Torito, en el marco de la causa que investiga enterramientos clandestinos en La Perla. José Luis era riojano. Cursó la carrera de Ciencias Económicas en la UNC y trabajó como empleado administrativo en el Colegio de Médicos y en el departamento de Estadísticas. Conoció a Nélida Moreno, con quien se casó y juntos fueron padres de tres hijos. Nélida era cordobesa, de barrio San Vicente, y había egresado del Instituto Cabred como psicopedagoga. Trabajaba en la Policía de Córdoba cumpliendo funciones como administrativa. El 15 de agosto de 1977, un grupo de individuos fuertemente armados se presentó en su residencia de barrio General Paz y se los llevaron a punta de revólver, en presencia de sus pequeños hijos y vecinos. Al momento del secuestro, José tenía 30 años, Nélida 32, y sus hijos, tenían 5, 3 y 1 año. Permanecieron cautivos en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio «La Perla» y hasta ahora se encontraban desaparecidos. La Casa de la Memoria confirmó la identificación del matrimonio, que se encontraba desaparecido desde 1977. «Este avance es posible gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense y al aporte del docente e investigador de la UNRC, Guillermo Sagripanti, cuyo compromiso sostiene y amplía estas búsquedas», expusieron desde @casadelamemoria.rio4 En La Perla existe una sala denominada "Sobre Vidas", que posee una muestra de objetos sacados del Campo de Concentración y que habían pertenecido a detenidos. Ahí se pueden encontrar unas a mujeres secuestradas que tenían hijos: escritos que simulaban haber sido redactados por los propios niños que se encontraban separados de sus madres. #MemoriaVerdadyJusticia"
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Tras casi medio siglo de incertidumbre, el hallazgo de sus restos trajo una paz inesperada. Su hija, la periodista Paula Mónaco Felipe, expresó con profunda emoción en sus redes sociales: "Los buscamos tanto, los esperamos tanto. Hoy vuelven con nosotres y estamos flotando, con el corazón al galope, descubriendo una nueva -y maravillosa- forma de felicidad. Bienvenidos de regreso Ester y Luis, mamá y papá".

Un detalle estremecedor que confirmaron desde el Colectivo de Querellantes es que los restos de ambos se mantuvieron próximos el uno del otro a pesar del paso del tiempo y las condiciones del terreno. "Sus restos óseos, Ester y Luis, se mantuvieron juntos pese a todo. La tierra los guardó y nosotros les encontramos", señalaron, resaltando que la pareja estuvo desaparecida durante 48 años y tres meses.

Horas más tarde, la agrupación H.I.J.O.S. sumó las identidades de José Luis Goyochea y Nélida Moreno, quienes también fueron localizados en la misma zona de excavación. José Luis, riojano de nacimiento, era empleado administrativo y estudiante de Ciencias Económicas, mientras que Nélida era psicopedagoga y cumplía tareas administrativas en la Policía de Córdoba. Al ser secuestrados en agosto de 1977, dejaron tres hijos muy pequeños, de apenas 5, 3 y 1 año.

Este hallazgo masivo de restos óseos en 2025 permitió que el Laboratorio de Genética Forense del EAAF cruzara perfiles de ADN con las muestras aportadas por familiares, logrando así estas nuevas identificaciones que se suman a una lista que sigue creciendo.

Para profundizar sobre este proceso, el Juzgado Federal N°3 convocó a una conferencia de prensa este martes a las 11:00 hs, donde se informarán los nombres de un nuevo grupo de personas identificadas. La ciencia y la persistencia de los organismos de derechos humanos logran, una vez más, que la verdad emerja de las profundidades de la tierra cordobesa.

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