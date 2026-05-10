Confirmaron la identidad de cuatro de los 11 desaparecidos hallados en La Perla

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Un detalle estremecedor que confirmaron desde el Colectivo de Querellantes es que los restos de ambos se mantuvieron próximos el uno del otro a pesar del paso del tiempo y las condiciones del terreno. "Sus restos óseos, Ester y Luis, se mantuvieron juntos pese a todo. La tierra los guardó y nosotros les encontramos", señalaron, resaltando que la pareja estuvo desaparecida durante 48 años y tres meses.

Horas más tarde, la agrupación H.I.J.O.S. sumó las identidades de José Luis Goyochea y Nélida Moreno, quienes también fueron localizados en la misma zona de excavación. José Luis, riojano de nacimiento, era empleado administrativo y estudiante de Ciencias Económicas, mientras que Nélida era psicopedagoga y cumplía tareas administrativas en la Policía de Córdoba. Al ser secuestrados en agosto de 1977, dejaron tres hijos muy pequeños, de apenas 5, 3 y 1 año.

Este hallazgo masivo de restos óseos en 2025 permitió que el Laboratorio de Genética Forense del EAAF cruzara perfiles de ADN con las muestras aportadas por familiares, logrando así estas nuevas identificaciones que se suman a una lista que sigue creciendo.

Para profundizar sobre este proceso, el Juzgado Federal N°3 convocó a una conferencia de prensa este martes a las 11:00 hs, donde se informarán los nombres de un nuevo grupo de personas identificadas. La ciencia y la persistencia de los organismos de derechos humanos logran, una vez más, que la verdad emerja de las profundidades de la tierra cordobesa.