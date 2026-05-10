Confirmaron la identidad de cuatro de los 11 desaparecidos hallados en La Perla
Se trata de Ester Felipe, Luis Mónaco, José Luis Goyochea y Nélida Moreno, cuyos restos fueron encontrados en la zona denominada "Loma del Torito", dentro del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla.
La agrupación H.I.J.O.S. Córdoba confirmó la identificación de cuatro personas cuyos restos permanecían en el predio del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como La Perla. Este logro, fundamental para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, fue posible gracias a la labor incansable del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que consiguió devolverles el nombre y la historia a Luis Carlos Mónaco, Ester Felipe, José Luis Goyochea y Nélida Moreno.
La investigación, que se desarrolla bajo la órbita del Juzgado Federal N°3 a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, dio un giro clave con las excavaciones iniciadas en 2025. El trabajo arqueológico no se centró en una fosa común tradicional, sino en una búsqueda minuciosa de restos óseos dispersos y desarticulados en la zona denominada "Loma del Torito", dentro de la Guarnición Militar de La Calera.
Los primeros nombres en trascender fueron los del matrimonio integrado por Luis Carlos Mónaco y Ester Felipe. Luis, nacido en 1947, era un reconocido trabajador de prensa: se desempeñó como periodista y camarógrafo en "Radio Universidad" y "Canal 10" de Córdoba, además de ser delegado sindical. Ester, por su parte, era psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba en centros de salud como la Maternidad de Córdoba. Ambos militaban en el PRT-ERP y tenían una hija pequeña, Paula, al momento de ser secuestrados en enero de 1978.
Tras casi medio siglo de incertidumbre, el hallazgo de sus restos trajo una paz inesperada. Su hija, la periodista Paula Mónaco Felipe, expresó con profunda emoción en sus redes sociales: "Los buscamos tanto, los esperamos tanto. Hoy vuelven con nosotres y estamos flotando, con el corazón al galope, descubriendo una nueva -y maravillosa- forma de felicidad. Bienvenidos de regreso Ester y Luis, mamá y papá".
Un detalle estremecedor que confirmaron desde el Colectivo de Querellantes es que los restos de ambos se mantuvieron próximos el uno del otro a pesar del paso del tiempo y las condiciones del terreno. "Sus restos óseos, Ester y Luis, se mantuvieron juntos pese a todo. La tierra los guardó y nosotros les encontramos", señalaron, resaltando que la pareja estuvo desaparecida durante 48 años y tres meses.
Horas más tarde, la agrupación H.I.J.O.S. sumó las identidades de José Luis Goyochea y Nélida Moreno, quienes también fueron localizados en la misma zona de excavación. José Luis, riojano de nacimiento, era empleado administrativo y estudiante de Ciencias Económicas, mientras que Nélida era psicopedagoga y cumplía tareas administrativas en la Policía de Córdoba. Al ser secuestrados en agosto de 1977, dejaron tres hijos muy pequeños, de apenas 5, 3 y 1 año.
Este hallazgo masivo de restos óseos en 2025 permitió que el Laboratorio de Genética Forense del EAAF cruzara perfiles de ADN con las muestras aportadas por familiares, logrando así estas nuevas identificaciones que se suman a una lista que sigue creciendo.
Para profundizar sobre este proceso, el Juzgado Federal N°3 convocó a una conferencia de prensa este martes a las 11:00 hs, donde se informarán los nombres de un nuevo grupo de personas identificadas. La ciencia y la persistencia de los organismos de derechos humanos logran, una vez más, que la verdad emerja de las profundidades de la tierra cordobesa.
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