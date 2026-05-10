Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid por Internet

El equipo de la capital llega devastado. A 11 puntos de la cima, el ciclo de Álvaro Arbeloa padece un vestuario ingobernable tras las peleas públicas entre Federico Valverde (baja por traumatismo craneoencefálico) y Aurélien Tchouaméni. Con Kylian Mbappé bajo la lupa por su falta de compromiso y el joven Franco Mastantuono atrapado en el caos interno, el Madrid solo busca cerrar con dignidad una temporada para el olvido.