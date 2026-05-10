Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid por Internet
Se juega este domingo un clásico clave en España, entre Barcelona y Real Madrid. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
El mundo del fútbol se detiene para una nueva edición del Clásico español. Por la fecha 35 de LaLiga 2025/26, el Barcelona recibe al Real Madrid en un escenario inmejorable: tiene la oportunidad de lograr el bicampeonato frente a su gente y ante un rival directo que atraviesa una crisis institucional y deportiva sin precedentes.
El partido puede verse sin Pack Fútbol, ni necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por DSports y DGO.
Bajo la conducción de Hansi Flick, el conjunto blaugrana viene dominando el certamen nacional sin oposición real. Pese a los traspiés en Champions League y Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, la regularidad liguera le permite llegar a esta instancia con la tranquilidad de que un solo punto le asegura el título.
El equipo de la capital llega devastado. A 11 puntos de la cima, el ciclo de Álvaro Arbeloa padece un vestuario ingobernable tras las peleas públicas entre Federico Valverde (baja por traumatismo craneoencefálico) y Aurélien Tchouaméni. Con Kylian Mbappé bajo la lupa por su falta de compromiso y el joven Franco Mastantuono atrapado en el caos interno, el Madrid solo busca cerrar con dignidad una temporada para el olvido.
Formaciones del encuentro entre Barcelona y Real Madrid
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Marcus Rashford, Gavi, Fermín López; Robert Lewandowski. DT: Hans-Dieter Flick.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Manuel Pitarch; Jude Bellingham; Vinícius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.
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