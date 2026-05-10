Propofest: reapareció Delfina "Fini" Lanusse en las redes luego del escándalo

Delfina “Fini” Lanusse, la médica residente investigada en la causa por el robo de medicamentos del Hospital Italiano utilizados en fiestas clandestinas conocidas como “Propofest”, volvió a mostrarse en redes sociales. Durante el fin de semana se viralizó rápidamente un video donde, en un clima familiar, canta. Luego, la joven publicó un video en el que agradeció “a quienes no me soltaron la mano” y aseguró que “las cosas se van a ir aclarando”. Pero ahora su cuenta aparece sin rastro de ninguno de los dos contenidos.