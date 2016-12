"Ya hablé con los directivos y con los jugadores y decidí dar un paso al costado después de dos años muy buenos de trabajo en los que dí y recibí todo", destacó Coudet a la prensa tras la final en el estadio cordobés Mario Kempes.

"Le pido disculpas a los hinchas de Central por no haber alcanzado el título en estas dos finales que perdimos, la del año pasado con Boca y ésta, Estoy dolido por eso", sentenció el Chacho.

Coudet - Rosario Central - Anuncia su salida

Coudet también argumentó que estar "lejos de la familia es muy doloroso y cuesta bastante. A veces uno no se explica por qué un equipo como Central no logra un título siendo la clase de institución que es".

"Estoy muy agradecido con todo lo que me dio el club y ahora, como hincha, lo voy a mirar de afuera y le deseo lo mejor. Fue el final de una historia muy buena que no se pudo coronar con un campeonato", cerró consternado el ahora ex entrenador de Rosario Central.