Expulsaron a Sol Abraham de Gran Hermano y en su lugar regresó una participante eliminada: los motivos
El reality de Telefe tomó una drástica decisión con una de sus participantes más populares, aunuqe el reemplazo fue inmediato
La casa más famosa del país vive momentos de máxima tensión. En una resolución sin precedentes por su dureza, Gran Hermano Generación Dorada decidió expulsar a Sol Abraham luego de que la participante manifestara reiteradamente su deseo de abandonar la competencia.
La voz de la casa fue tajante al comunicar la noticia al resto de los participantes. Lejos de aceptar una renuncia tradicional, la autoridad del juego calificó la actitud de Sol como una falta de respeto hacia el formato y hacia quienes aspiran a ingresar al reality.
"Hay una persona que insistentemente me viene manifestante su intención de abandonar mi casa. Considero que se trata de una deshonra al juego, a sus compañeros y a las posibilidades que brindé", sentenció Gran Hermano.
Además, el "Big" agregó con firmeza: "Millones de personas quisieran estar en este lugar. Por eso me cuesta comprender esta actitud que no le hace honor a lo que esta casa representa. De tal modo, tomé la decisión de que esta persona se retire esta misma noche del juego".
A su turno, y con el poco tiempo que le dieron para despedirse, Sol Abraham explicó la razón detrás de su angustia constante, un sentimiento que terminó sellando su salida inmediata del programa. "Extraño mucho a mi hija", logró decir ante sus compañeros antes de cruzar la puerta giratoria.
Quién ingresó a Gran Hermano como reemplazo
La salida de Sol no dejó un vacío por mucho tiempo. Ante la inesperada baja, el juego activó el protocolo de reemplazo de forma inmediata, y gracias al Golden Ticket, se produjo el ingreso de Cinzia, quien se suma a la competencia con el desafío de adaptarse rápidamente a una casa que quedó conmocionada por la severidad de la expulsión.
Este giro en el reality marca un antes y un después en la temporada 2026, dejando en claro que, para "el Big", la intención de abandonar no se negocia: se castiga con la expulsión directa.
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