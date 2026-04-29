Expulsaron a Sol Abraham de Gran Hermano y en su lugar regresó una participante eliminada: los motivos

gran hermano expulsada

Quién ingresó a Gran Hermano como reemplazo

La salida de Sol no dejó un vacío por mucho tiempo. Ante la inesperada baja, el juego activó el protocolo de reemplazo de forma inmediata, y gracias al Golden Ticket, se produjo el ingreso de Cinzia, quien se suma a la competencia con el desafío de adaptarse rápidamente a una casa que quedó conmocionada por la severidad de la expulsión.

Este giro en el reality marca un antes y un después en la temporada 2026, dejando en claro que, para "el Big", la intención de abandonar no se negocia: se castiga con la expulsión directa.