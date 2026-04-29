Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven a Buenos Aires de forma inminente: qué día se larga y hasta cuándo
Entre jornadas frías y templadas, el AMBA se prepara para el regreso de las lluvias, según un sorpresivo informe de pronosticadores.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita una semana con clima cambiante y con temperaturas que iniciaron a la baja pero que fueron subiendo levemente con el correr de los días, y si bien se esperan más jornadas agradables, cambió el pronóstico y hay una amenaza de lluvias más temprano que tarde.
La semana tuvo dos de las jornadas más frías del otoño 2026, pero el miércoles tuvo más templado, con cielo ligeramente nublado y marcas térmicas que rondaron entre 12 grados de mínima y 24 de máxima, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Del mismo modo, el cierre de la semana corta, a la espera del feriado, se mantendría con la misma tendencia climatológica, con cielo despejado y ligeramente nublado en las primeras horas del jueves; pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, y con temperaturas de entre 9 y 22 grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El pronóstico extendido del SMN sigue sin prever precipitaciones. Pero difiere del sitio especializado Meteored, que tiene 40% de probabilidades de lluvia débil para el viernes 1 de mayo, las que se centran a horas de la mañana.
El organismo nacional, en tanto, anticipa un viernes feriado por el Día del Trabajador con cielo mayormente nublado y marcas térmicas estimadas de 12 grados para la mínima y 24 para la máxima.
Para el sábado, el SMN espera una jornada con buen clima: cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que subirá hasta 18.
Para cerrar el fin de semana largo, el domingo otra vez sería con frío. Con cielo parcialmente nublado, la mínima comenzaría en los 7 grados, mientras que la máxima ascendería hasta 18.
La nueva semana en el AMBA, en tanto, iniciará el lunes con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 10 y 22 grados, siempre según el organismo nacional.
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