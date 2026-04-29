Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven a Buenos Aires de forma inminente: qué día se larga y hasta cuándo

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El pronóstico extendido del SMN sigue sin prever precipitaciones. Pero difiere del sitio especializado Meteored, que tiene 40% de probabilidades de lluvia débil para el viernes 1 de mayo, las que se centran a horas de la mañana.

image Meteored prevé un viernes feriado con lluvias en Buenos Aires.

El organismo nacional, en tanto, anticipa un viernes feriado por el Día del Trabajador con cielo mayormente nublado y marcas térmicas estimadas de 12 grados para la mínima y 24 para la máxima.

Para el sábado, el SMN espera una jornada con buen clima: cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que subirá hasta 18.

Para cerrar el fin de semana largo, el domingo otra vez sería con frío. Con cielo parcialmente nublado, la mínima comenzaría en los 7 grados, mientras que la máxima ascendería hasta 18.

La nueva semana en el AMBA, en tanto, iniciará el lunes con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 10 y 22 grados, siempre según el organismo nacional.