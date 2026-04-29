Qué hay detrás de la expulsión de Sol Abraham de Gran Hermano, según Ángel de Brito
¿Estrategia o angustia? El conductor de LAM dio una versión bastante diferente a la brindada por Gran Hermano sobre la sorpresiva sanción.
El escándalo por la salida de Sol Abraham de la casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó un nuevo y polémico capítulo, cuando el periodista Ángel de Brito reveló una supuesta trama oculta que vincula la salida con una millonaria oferta de la competencia internacional.
Mientras la versión oficial de la producción apuntó a una "deshonra al juego" por los constantes pedidos de abandono de la participante, pero el conductor de LAM dio otras pistas que podrían cambiar el foco de la cuestión.
¿Estrategia o angustia? La versión de Ángel de Brito sobre la expulsión de Sol Abraham de Gran Hermano
A través de sus redes sociales, el conductor de LAM puso en duda que la única razón de Sol fuera el deseo de ver a su familia. Según De Brito, detrás de la insistencia de la participante por dejar el reality se escondería una negociación con otro formato televisivo.
"¡Parece que tiene propuesta de La Casa de los Famosos!", disparó el periodista, sugiriendo que la jugadora ya tendría un pie en el programa que es furor en el mercado latino.
De acuerdo a la información brindada por De Brito, la relación entre Sol y la producción de Gran Hermano se habría quebrado debido a una serie de pedidos que la jugadora empezó a poner sobre la mesa.
De esta manera, el periodista señaló que la participante empezó a exigir "más plata", argumentando que en La Casa de los Famosos la oferta económica era superior. Además del dinero, habría presionado para obtener beneficios que rompen el aislamiento, como ver a sus hijas de manera frecuente.
Esta versión contradice la imagen de la participante que se vio en pantalla, donde se mostró sumida en la angustia por la distancia afectiva. Para De Brito, los pedidos de Sol fueron una herramienta de presión que Gran Hermano no estuvo dispuesto a tolerar, derivando en la dura expulsión que terminó con el ingreso de Cinzia mediante el Golden Ticket.
De confirmarse esta información, el paso de Sol Abraham por el reality argentino quedará marcado no solo por su salida anticipada, sino por una supuesta jugada económica que priorizó el mercado internacional por sobre el contrato local.
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