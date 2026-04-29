De acuerdo a la información brindada por De Brito, la relación entre Sol y la producción de Gran Hermano se habría quebrado debido a una serie de pedidos que la jugadora empezó a poner sobre la mesa.

image Qué hay detrás de la expulsión de Sol Abraham de Gran Hermano, según Ángel de Brito

De esta manera, el periodista señaló que la participante empezó a exigir "más plata", argumentando que en La Casa de los Famosos la oferta económica era superior. Además del dinero, habría presionado para obtener beneficios que rompen el aislamiento, como ver a sus hijas de manera frecuente.

Esta versión contradice la imagen de la participante que se vio en pantalla, donde se mostró sumida en la angustia por la distancia afectiva. Para De Brito, los pedidos de Sol fueron una herramienta de presión que Gran Hermano no estuvo dispuesto a tolerar, derivando en la dura expulsión que terminó con el ingreso de Cinzia mediante el Golden Ticket.

De confirmarse esta información, el paso de Sol Abraham por el reality argentino quedará marcado no solo por su salida anticipada, sino por una supuesta jugada económica que priorizó el mercado internacional por sobre el contrato local.