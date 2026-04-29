Gastón Edul habló sobre la lesión de Julián Álvarez: "Se cree que..."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/2049602923001168109&partner=&hide_thread=false Buena noticia: Julián Álvarez sintió una torcedura y salió por el dolor del momento.

Se cree que no sería más que eso. pic.twitter.com/IubS27b3Jl — Gastón Edul (@gastonedul) April 29, 2026

Qué le pasó a Julián Álvarez

El mundo del fútbol y, en especial, la Selección Argentina, encendieron todas las alarmas este miércoles. En un contexto de máxima sensibilidad, con el Mundial 2026 a menos de dos meses de distancia, Julián Álvarez despertó la preocupación tras retirarse lesionado en el duelo de ida de las semifinales de la Champions League.

La jugada que paralizó a los hinchas ocurrió a los 77 minutos del empate 1-1 entre el Atlético de Madrid y el Arsenal en el estadio Riyadh Air Metropolitano. En una acción dividida, el delantero argentino disputó una pelota con el inglés Eberechi Eze y, tras un mal movimiento, cayó al suelo con gestos de evidente dolor en su tobillo.

Ante la señal del jugador y la proximidad de la cita mundialista, Diego Simeone no dudó: dispuso el ingreso inmediato de Álex Baena para reemplazar a la "Araña", buscando preservar al atacante y evitar que una molestia menor se transformara en una baja de gravedad.

Cómo está Julián Álvarez

A pesar de la imagen de Julián saliendo del campo con dificultades, las primeras declaraciones post-partido trajeron algo de calma. En conferencia de prensa, el "Cholo" Simeone se refirió a la situación de su dirigido con cautela pero con una mirada positiva:

"Le harán pruebas para ver cómo está el tobillo, pero soy optimista respecto de su presencia en la revancha la semana próxima", aseguró el técnico colchonero.

Si bien el foco inmediato del Atlético de Madrid es recuperar a su figura para el partido de vuelta en Londres, el cuerpo técnico de la Selección Argentina sigue de cerca la evolución del cordobés. Con el inicio de la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, cualquier contratiempo físico genera un estado de alerta total.

Por ahora, se espera el parte médico oficial del club español para descartar un compromiso óseo o ligamentario y confirmar si Julián podrá estar presente en los desafíos decisivos que se le vienen tanto a nivel de clubes como con la camiseta albiceleste.