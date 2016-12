Pedro Alfonso supo perseverar en Bailando durante cuatro ediciones hasta que este 2016 se consagró campeón del certamen. Su victoria trajo muchas alegrías pero muchos rumores de supuesto fraude.

Pasada la euforia, el actor y productor se refirió a los dichos de algunos espectadores, entre ellos Flor de la V y Carmen Barbieri, y fue contundente con su postura: "Es difícil analizar eso. Este año lo del acomodo no me afectó. En lo personal, me sirvió no preocuparme por eso. Me enfoqué en nosotros y no en otras cosas.... Yo me quedo con la cantidad de gente que se van del Bailando agradecidos. Siempre hay alguna persona que pueda criticar. El objetivo siempre es sacar mérito al otro".

Seguí leyendo en RatingCero.com.