Se filtró el nombre de la pareja que en medio de los Martín Fierro 2026 hizo el amor a escondidas

Lo que comenzó como un simple murmullo de pasillo se transformó rápidamente en el chimento central de la jornada. A pesar de que no se registraron imágenes de Telefe en los sectores exclusivos del complejo, los testimonios fueron suficientes para instalar el debate. Ahora, resta saber si los protagonistas decidirán romper el silencio para desmentir el fogoso trascendido o si confirmarán públicamente su incipiente relación.