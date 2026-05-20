Karina Mazzocco reveló que se sometió a una operación estética: "No va a quedar ni cicatriz"

Karina Mazzocco habló sobre su salida de América TV

En paralelo, Karina Mazzocco también se refirió públicamente a los cambios que habrá en la programación de América TV luego de confirmarse quiénes ocuparán el espacio que dejará su programa.

Aunque inicialmente se especuló con la llegada de Tartu y Sabrina Rojas al horario de A la Tarde con Pasó en América, finalmente trascendió que los elegidos serán Marina Calabró y Luis Ventura.

Durante una nota con Puro Show, la conductora aseguró: "estoy contenta, super agradecida". Sin embargo, al ser consultada sobre si sentía que la decisión había sido una manera de desplazarla únicamente a ella, evitó profundizar demasiado y respondió con cierta cautela.

Además, aclaró: "No tengo la información del panel pero la de los conductores sí. Yo no soy la dueña de este canal".

Por último, dejó abierta la puerta a distintas interpretaciones al hablar sobre la continuidad de algunos integrantes del equipo: "Estoy muy contenta con la gente que nos acompañó durante todos estos años. Y se quedan con Ventura, es amigo. No me sorprendió que sea Luis".