Karina Mazzocco reveló que se sometió a una operación estética: "No va a quedar ni cicatriz"
La conductora de A la Tarde (América) habló con sus seguidores y contó cómo fue su paso por el quirófano. ¿Qué se hizo?
Karina Mazzocco sorprendió a sus seguidores al contar en redes sociales que decidió someterse a una intervención estética muy particular. La conductora compartió detalles del procedimiento y se mostró feliz con los resultados obtenidos a pocas semanas de la operación.
A través de su cuenta de Instagram, la conductora reveló: "Me achiqué los lóbulos de las orejas". Además, explicó cómo viene evolucionando el postoperatorio y aseguró que los cambios ya son notorios pese al poco tiempo transcurrido.
"Pasaron 20 días y ya están así, se nota apenitas. En seis meses no va a quedar ni cicatriz", expresó entusiasmada al mostrar el resultado de la cirugía estética.
Lejos de hablar de molestias o complicaciones, la conductora contó que atravesó el proceso con total tranquilidad. "Acabo de comprarme la crema que tengo que usar y nada más. Estoy muy pero muy feliz", agregó.
Karina Mazzocco habló sobre su salida de América TV
En paralelo, Karina Mazzocco también se refirió públicamente a los cambios que habrá en la programación de América TV luego de confirmarse quiénes ocuparán el espacio que dejará su programa.
Aunque inicialmente se especuló con la llegada de Tartu y Sabrina Rojas al horario de A la Tarde con Pasó en América, finalmente trascendió que los elegidos serán Marina Calabró y Luis Ventura.
Durante una nota con Puro Show, la conductora aseguró: "estoy contenta, super agradecida". Sin embargo, al ser consultada sobre si sentía que la decisión había sido una manera de desplazarla únicamente a ella, evitó profundizar demasiado y respondió con cierta cautela.
Además, aclaró: "No tengo la información del panel pero la de los conductores sí. Yo no soy la dueña de este canal".
Por último, dejó abierta la puerta a distintas interpretaciones al hablar sobre la continuidad de algunos integrantes del equipo: "Estoy muy contenta con la gente que nos acompañó durante todos estos años. Y se quedan con Ventura, es amigo. No me sorprendió que sea Luis".
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