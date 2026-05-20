Escándalo: detuvieron a a dos exfutbolistas de Independiente
Los exfutbolistas, campeones de la Copa Sudamericana 2010, terminaron arrestados este martes tras intentar llevarse por la fuerza su vehículo de un puesto de control.
Un insólito y violento episodio policial sacudió la tarde del martes en el límite entre los barrios porteños de Núñez y Vicente López. Facundo Parra (38) y Hernán Fredes (39), excompañeros y referentes de Independiente en la década pasada, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad luego de ingresar de manera intempestiva a un playón policial con el objetivo de recuperar una camioneta que les había sido retenida minutos antes.
El hecho se desencadenó alrededor de las 18:00 en un puesto de control de rutina ubicado sobre la Avenida del Libertador, justo debajo de la Avenida General Paz. Los exjugadores circulaban a bordo de una Ford Ranger azul cuando fueron interceptados por efectivos de la División Patrulla Control de Accesos. Tras revisar los papeles del vehículo, los agentes detectaron una infracción en la documentación y procedieron a secuestrar el rodado a la espera de la grúa municipal.
Aunque inicialmente acataron la orden y se retiraron a pie, la situación se tornó caótica poco tiempo después. Según informaron fuentes policiales, Parra y Fredes regresaron al playón con una copia de la llave de la camioneta. Ambos evadieron el perímetro e intentaron poner en marcha el vehículo desoyendo la voz de alto de los uniformados.
La maniobra derivó en un fuerte forcejeo con los agentes de seguridad. Como consecuencia de la resistencia física para evitar el arresto, Parra sufrió una lesión en uno de sus brazos y debió ser trasladado bajo custodia a un hospital de la zona para recibir asistencia médica. Por su parte, Fredes fue reducido en el lugar sin presentar complicaciones de salud.
La causa judicial quedó radicada en la Unidad de Flagrancia Norte de la Ciudad de Buenos Aires. El fiscal interviniente imputó formalmente a ambos exfutbolistas por los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad. Al momento, los dos permanecen alojados en el Centro de Admisión y Derivación Norte (CAD Norte) a la espera de la audiencia correspondiente.
Tras colgar los botines, los exjugadores habían mantenido su vínculo societario fuera de las canchas: A principios de este año habían inaugurado "Footlife", una agencia dedicada a la representación e intermediación de futbolistas profesionales.
Ambos compartieron plantel en Avellaneda entre 2010 y 2014, siendo piezas clave en la obtención de la Copa Sudamericana 2010 (con dos goles de Parra en la final ante Goiás) y logrando el posterior ascenso a Primera División en la temporada 2013/14.
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