Escándalo: detuvieron a a dos exfutbolistas de Independiente

Tras colgar los botines, los exjugadores habían mantenido su vínculo societario fuera de las canchas: A principios de este año habían inaugurado "Footlife", una agencia dedicada a la representación e intermediación de futbolistas profesionales.

Ambos compartieron plantel en Avellaneda entre 2010 y 2014, siendo piezas clave en la obtención de la Copa Sudamericana 2010 (con dos goles de Parra en la final ante Goiás) y logrando el posterior ascenso a Primera División en la temporada 2013/14.