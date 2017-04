Tumba nene mutilado La tumba del menor mutilado estaba vacía

En el marco de la causa que investiga la sustracción del cuerpo de un nene del cementerio de Otamendi , la fiscal Ana Caro indagó al dueño de la funeraria y al sepulturero Juan Carlos López, quien seguirá detenido.Tras indagar a los dos imputados, la fiscal decidió liberar al funebreropor cuestiones de salud y edad, aunque seguirá imputado en el caso.El dueño de la funeraria explicó que el 11 de marzo los familiares del niño contrataron el servicio fúnebre y que él mismo los acompañó hasta la comisaría octava

Luego dio precisiones sobre el acondicionamiento del cuerpo y confirmó que los familiares le dijeron que querían velarlo hasta el día lunes. Además, narró que tras dejar el cuerpo y los elementos de la capilla ardiente en la quinta donde viven los padres, recién regresó a la sepultura el lunes por la mañana.

Además, dio detalles de un vergonzoso episodio que ocurrió el día del entierro: "El sepulturero les hace dejar el cajón en la posición para el entierro y no entraba el ataúd. El sepulturero era el mismo Carlos López, lo vuelve a poner (al ataúd) sobre el bordeo del pozo y se pone a excavar. Era un día de calor y los familiares le ayudaron para hacer el pozoPasé un momento muy feo por eso".

Por su parte, el sepulturero deslizó la posibilidad de que el cuerpo del niño haya sido desenterrado en el marco de un ritual: "Luego de unos días, más o menos cinco días desde el entierro, vi que había flores plantadas y velas blancas, no vi quién las colocó".

Y agregó: "Los familiares realizaron su despedida con sus costumbre. Y luego yo lo tapé con tierra. Que no me acuerdo pero creo que puse tres o cuatro coronas sobre la sepultura, y los familiares llevaban una cruz que la pusieron ellos en la cabecera".

En ese sentido agregó que "luego de dos o tres días se retiran las flores y las coronas cuando se marchitaron, mientras tanto no se hizo ningún mantenimiento para esa tumba, cuando retiro las flores no noto nada raro, y luego de eso, de retirar las flores ya no se hace ningún mantenimiento sobre la tumba en particular. Luego de unos días, más o menos cinco días desde el entierro, vi que había flores plantadas y velas blancas, no vi quién las colocó".

El pequeño había fallecido el 10 de marzo al atragantarse con un globito de agua. La muerte se constató en el traslado desde El Boquerón hasta el hospital Materno Infantil, situación que generó un pedido de investigación por parte de la familia.

Lo cierto es que tras ser sepultado, el féretro fue profanado en algún día anterior al 18 de marzo y el cadáver mutilado. El autor de tal aberrante práctica, cuya motivación se desconoce, luego lo abandonó a más de 20 kilómetros del cementerio, en la ruta 11.

Para la fiscal, la responsabilidad de la profanación parece esconderse, en mayor medida, en el cementerio y por eso su encargado, Juan Carlos López, afronta más complicaciones.