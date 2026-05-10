Aire polar y frío extremo en Buenos Aires: qué día baja la temperatura a casi 0 grados

Frío intenso en el AMBA: cómo sigue la temperatura

El incio de la semana podría marcar el día más frío del otoño. Se espera una jornada de lunes con cielo oscilando entre despejado y ligeramente nublado; junto a una mínima de 3 grados y una máxima que trepará hasta 17.

A partir del martes se anticipa un leve repunte de las temperaturas, mientras que se mantienen las buenas condiciones del clima. Se espera cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto con marcas de entre 8 y 20 grados.

Del mismo modo, el miércoles tendría cielo ligeramente nublado durante toda la jornada; con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima que treparía hasta los 18.

Para el jueves, en tanto, se prevé cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pasando a algo nublado para la tarde y noche; junto a temperaturas estimadas en 10 grados de mínima y 17 de máxima.

Finalmente, para el cierre de la semana, el viernes se anticipa con condiciones similares: cielo parcialmente nublado durante todo el día y noche; con una mínima de 7 grados y una máxima de 17.