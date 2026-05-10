Aire polar y frío extremo en Buenos Aires: qué día baja la temperatura a casi 0 grados
Luego de la inestabilidad, el AMBA se prepara para una seguidilla de días con mucho frío y marcas térmicas de una cifra.
Un fenómeno de ciclogénesis tuvo un fuerte paso por todo el país, con lluvias y tormentas, y mientras se estabilizan las condiciones del clima, con el ingreso de un aire polar el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita jornadas con bajas temperaturas y mucho frío.
De esta manera, y tras un sábado que sorprendió con lloviznas, el domingo tuvo solcito y buen clima, pero se sintió con mucha fuerza el frío, con marcas térmicas que en zonas del conurbano bonaerense arrancaron en los 4 grados y subieron hasta los 15.
Se espera que esta sea la tendencia climática de la semana, aunque con un leve repunte hacia el fin de semana, cuando todavía resta casi un mes para el inicio formal del invierno.
Frío intenso en el AMBA: cómo sigue la temperatura
El incio de la semana podría marcar el día más frío del otoño. Se espera una jornada de lunes con cielo oscilando entre despejado y ligeramente nublado; junto a una mínima de 3 grados y una máxima que trepará hasta 17.
A partir del martes se anticipa un leve repunte de las temperaturas, mientras que se mantienen las buenas condiciones del clima. Se espera cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto con marcas de entre 8 y 20 grados.
Del mismo modo, el miércoles tendría cielo ligeramente nublado durante toda la jornada; con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima que treparía hasta los 18.
Para el jueves, en tanto, se prevé cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pasando a algo nublado para la tarde y noche; junto a temperaturas estimadas en 10 grados de mínima y 17 de máxima.
Finalmente, para el cierre de la semana, el viernes se anticipa con condiciones similares: cielo parcialmente nublado durante todo el día y noche; con una mínima de 7 grados y una máxima de 17.
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