Aire polar con frío extremo y temperaturas de casi 0 grados: ¿puede caer nieve en Buenos Aires esta semana?
Con el ingreso de un nuevo frío polar y una seguidilla de jornadas gélidas en el AMBA, surge la expectativa de una posible caía de nieve. ¿Puede darse?
Mientras se estabilizan las condiciones del clima, con el ingreso de un aire polar el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita jornadas con bajas temperaturas y mucho frío, y como cada vez que caen abruptamente las marcas térmicas, hay expectativa de una excepcional caída de nieve.
Luego del paso de un fenómeno de ciclogénesis, el domingo tuvo solcito y buen clima, pero se sintió con mucha fuerza el frío, con marcas térmicas que en zonas del conurbano bonaerense arrancaron en los 4 grados y subieron hasta los 15.
Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el climá se mantendrá estable pero gélido en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores durante los próximos días, principalmente en el inicio de la semana.
De esta manera, el incio de la semana podría marcar el día más frío del otoño. Se espera una jornada de lunes con cielo oscilando entre despejado y ligeramente nublado; junto a una mínima de 3 grados y una máxima que trepará hasta 17.
Se espera, de todos modos, un leve repunte en el termómetro a partir del martes, aunque para el resto de la semana se pronostica que las mínimas ronden entre 8 y 10 grados.
Frío en Buenos Aires: qué tiene que pasar para que caiga nieve en AMBA
Para que se produzca una nevada:
- Aire frío: No solo en la superficie, sino también en las capas altas de la atmósfera. La temperatura debe ser igual o inferior a 0°C en toda la columna de aire por la que desciendan las precipitaciones.
- Humedad: La presencia de vapor de agua en la atmósfera es fundamental para la formación de nubes y, posteriormente, de nieve.
- Precipitación: Es necesario que se produzcan precipitaciones en forma de nieve, lo que implica que las nubes deben encontrarse a una temperatura lo suficientemente baja como para que los cristales de hielo no se derritan antes de llegar al suelo.
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