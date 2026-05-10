Paro bancario nacional: qué bancos están adheridos
El gremio La Bancaria llamó a un nuevo paro bancario para este miércoles, en respuesta a diferentes reclamos. Los detalles.
En el marco de otra semana con medidas de fuerza, la Asociación Bancaria confirmó la realización de un nuevo paro bancario nacional para este miércoles 13 de mayo, lo que alterará el normal funcionamiento de las entidades financieras en todo el país.
El anuncio ha generado incertidumbre entre los clientes, quienes deberán reorganizar sus trámites presenciales ante el inminente cierre anticipado de las puertas.
Según lo dispuesto por el gremio que conduce Sergio Palazzo, el cese de tareas no será durante toda la jornada, sino que se concentrará en el cierre del horario bancario: la medida se ejecutará durante las tres últimas horas de atención al público.
Respeto al impacto en el servicio, las sucursales interrumpirán la atención presencial al mediodía, dejando sin efecto cualquier operación en ventanilla o asesoramiento comercial durante la tarde.
Qué bancos se verán afectados por el reclamo
Este nuevo plan de lucha impulsado por el gremio que encabeza Sergio Palazzo afectará de forma exclusiva a las operaciones de dos instituciones específicas: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y todas las sucursales del Banco Hipotecario.
La conducción sindical detalló que la medida se da en rechazo a decisiones "arbitrarias e inaceptables" por parte de las autoridades. En el caso del BCRA, el reclamo se centra en la resolución que dispone el cierre de 12 tesorerías regionales, lo que implicaría un fuerte vaciamiento y la pérdida de 32 puestos de trabajo. Por su parte, la protesta en el Banco Hipotecario busca frenar la política de achique, el cierre sistemático de sedes y la ejecución de despidos injustificados en todo el territorio nacional.
Servicios afectados y alcance en el paro bancario nacional
Si bien el sindicato aún no ha especificado el alcance sobre los canales digitales, se descuenta que la medida afectará principalmente:
- Trámites por caja y gestiones administrativas presenciales.
- Cualquier operación que requiera la asistencia de personal bancario en la sucursal.
Se recomienda a los usuarios utilizar los canales de home banking y aplicaciones móviles, que deberían operar con normalidad, y adelantar cualquier gestión urgente para las primeras horas de la mañana del miércoles a fin de evitar complicaciones por la medida de fuerza.
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