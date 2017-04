¿Te gusta comer, tenés 4.600 pesos (o 295 dólares) y viajás a Nueva York? Entonces podés ir al Eleven Madison Park, elegido este miércoles como el mejor restaurante del mundo. En segundo puesto quedó el italiano Osteria Francescana, que el año pasado se había quedado con el primer puesto.



El Eleven Madison Park presenta unque representa la tradición culinarias de Nueva York gracias a la buena mano de Will Guidara y el chef suizo Daniel Humm, en un gran comedor al mejor estilo Art Decó.En el segundo puesto de The Worlds 50 Best Restaunrants se ubicó el local de Massimo Bottura, seguido de(Girona, España). En el cuarto puesto aparece(Menton, Francia), del, el mismo dueño de la cadena de hamburguesa Carne, donde se lo vio comer este año al presidente Mauricio Macri.La gran sorpresa para los argentinos es la inclusión entre los 50 mejores del, el restó del masterchef, que se ubicó en elde la nómina, escalando 19 posiciones en relación a 2016, cuando lo habían elegido en el número 68.