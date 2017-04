Sebastián Wagner por las que el hombre fue condenado en 2010 por Una de las dos víctimas depor las que el hombre fue condenado en 2010 por abuso sexual habló sobre el caso de Micaela.

Nadi Mori dijo que se enteró que se está buscando a quien fue abusador por las redes sociales. "lo ví y enseguida lo reconocí", contó angustiada en declaraciones a los medios.

micaela-garcia-gualeguay-auto.jpg Micaela García, la joven desaparecida en Gualeguay

La joven dijo que tiene esperanzas de que Micaela este con vida. "Mi caso fue cuando salía de rendir de la Facultad de Ciencia y Tecnología, el me siguió y entró a mi domicilio, lo vi que cruzó detrás mío y me sorprendió pero nunca me imaginé que me estaba persiguiendo. Fue de día como a las tres de la tarde. En mi caso luego de golpearme mucho y arrancarme gran parte del cabello se fue, salí desnuda a la calle al negocio de al lado y me auxilió un vecino".

Embed Caso Micaela: habló la mujer del sospechoso y lo complicó máshttps://t.co/poiE8wKdhl pic.twitter.com/4ZJXKRDPHA — minutouno (@minutounocom) 5 de abril de 2017

La víctima expresó que luego de los sucedido realizó la denuncia como se "recomienda siempre pensando que denunciar es lo mejor". Fue por su caso y el de otra chica también en Concepción del Uruguay que Wagner quedó detenido por abuso sexual y fue condenado a nueve años de prisión pero salió el año pasado por buena conducta.