Paro de colectivos hasta el lunes pese al compromiso de pagos de los empresarios: líneas afectadas

El compromiso de pago y la postura gremial

Con el claro objetivo de destrabar el conflicto que paraliza a la ciudad, este sábado se llevó a cabo una audiencia clave en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Durante el encuentro, que contó con la presencia de delegados regionales, la cámara empresaria expuso su situación y se comprometió formalmente a obtener los fondos a través de un crédito privado. Ese dinero será girado a las cuentas sueldo de los trabajadores en las primeras horas del lunes.