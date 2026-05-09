Paro de colectivos hasta el lunes pese al compromiso de pagos de los empresarios: líneas afectadas
El paro de colectivos continuará en Mar del Plata pese al reciente acuerdo. Conocé cuáles son las líneas afectadas y cuándo regresará el servicio habitual.
El paro de colectivos que comenzó este último viernes por la tarde en la ciudad de Mar del Plata continuará vigente, al menos, hasta las primeras horas de la próxima semana. A pesar de una reunión oficial, los choferes decidieron mantener la retención de tareas hasta cobrar sus respectivos salarios.
¿Qué líneas están afectadas por el paro de colectivos?
La medida de fuerza impacta de lleno en miles de pasajeros locales. La interrupción del servicio afecta a todas las líneas de transporte urbano de la ciudad de Mar del Plata, ya que la huelga es generalizada y abarca a la totalidad de las prestadoras nucleadas dentro de la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap).
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El compromiso de pago y la postura gremial
Con el claro objetivo de destrabar el conflicto que paraliza a la ciudad, este sábado se llevó a cabo una audiencia clave en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Durante el encuentro, que contó con la presencia de delegados regionales, la cámara empresaria expuso su situación y se comprometió formalmente a obtener los fondos a través de un crédito privado. Ese dinero será girado a las cuentas sueldo de los trabajadores en las primeras horas del lunes.
Por su parte, la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó su firme postura y aclaró que no levantarán la medida de manera anticipada. Según anunciaron las autoridades sindicales, los choferes aguardarán pacientemente en las diferentes estaciones de cabecera durante la mañana del lunes y, una vez que se concrete la acreditación del dinero, reanudarán inmediatamente el servicio en las calles marplatenses.
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