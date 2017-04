Nora García convivía con Sebastián Wagner

desde el momento en que se supo que ella era la pareja del acusado por el crimen de Micaela García. "Nos han venido amenazar haciendo señas que nos van a tirar tiros y también en redes sociales y por acá en la esquina de casa, yo le digo a la gente quenunca nos dio sospecha de nada, si mi familia le dio una mano, es porque esperábamos que saliera adelante", dijo la mujer."Nosotros no tenemos ninguna protección, pedimos seguridad desde el primer momento pero nos rechazaron y la policía nos dijo que ellos no pueden poner custodia permanente, que nos arreglemos y que si vienen a ponernos problema que llamemos que ellos van a estar", contó la mujer en una entrevista para el programa, de

Sebastián Wagner estuvo dos días sin darle noticias a su pareja, Nora González, sobre su paradero. Llegó el sábado a la noche "muy borracho, drogado" con un raspón cerca del cuello. Así lo aseguró la mujer en entrevista con C5N.



"Fui al lavadero a buscarlo porque hacía dos noches que no estaba en casa y yo me estuve contactando con él hacia la noche y a mí me parecía que no estaba en donde me decía que estaba, en el lavadero", relató Nora.



"Al otro día a la mañana yo salí a buscarlo y fui hasta el lavadero y ahí no estaba, no había ruido, y cuando venía regreso a casa, lo entré a él en el auto embarrado y me dijo que supuestamente sea había empantanado pro algún lugar del campo con un amigo y le pregunté que con qué amigo estuvo y él no me supo decir. Él estaba en un estado, drogado o borracho. Estaba tranquilo y tenía un rasguño por la parte del cuello y yo le pregunté qué le había pasado y me dijo que sacando el auto me raspé con una rama", contó González.



A pesar de que Wagner había desaparecido días antes, Nora aseguró que nunca se imaginó que su desaparición tenía que ver con Micaela. "Yo nunca sospechaba nunca, en realidad nunca me imaginé. Después empezamos a sospechar cuando le dijimos a él que se había perdido una chica y empezó a ponerse preocupado, cuando hablábamos de la chica se tiraba en la cama y lo veíamos raro, pero nunca me imaginé que él tuviese algo que ver", manifestó la mujer.



Sobre cómo se conocieron, González contó que: "Lo conocía hace 2 años y 8 meses, yo fui a visitarlo al penal. Él acá se ganó la confianza y el cariño de nosotros, trabajaba de sol a sol y nunca aparentó ser una mala persona, nunca reaccionó mal en contra de los chicos, nunca quiso hacer las cosas mal, al contrario, nos hablaba de salir adelante, de progresar , de vivir mejor, siempre tuvo esa forma de hablar con nosotros".