Cambió el pronóstico del tiempo y por una ola de frío polar la temperatura bajará 18 grados en pocas horas
El clima primaveral se despide bruscamente de la región. El pronóstico del tiempo espera un marcado descenso térmico que obligará a sacar nuevamente abrigos.
Tras jornadas marcadas por las lluvias débiles y las altas temperaturas, el pronóstico del tiempo anuncia un giro drástico en las condiciones meteorológicas. Una ola de frío polar ingresará a la región, provocando un fuerte descenso en los termómetros que se hará sentir con fuerza hacia la próxima semana.
Cuándo llega la ola de frío polar y cuánto bajará la temperatura
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De acuerdo al pronóstico extendido, el descenso de temperatura será abrupto. El lunes 2 de noviembre, la región experimentará una máxima primaveral que alcanzará los 25°C. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente.
El viernes 6 de noviembre, apenas unos días antes, la temperatura mínima prevista es de 10°C. Esto significa que, si tomamos como referencia esa marca invernal frente al pico de calor esperado para la semana siguiente, la amplitud térmica refleja una variación brusca en muy pocos días.
El cronograma del descenso térmico se desarrollará de la siguiente manera:
- Jueves 5 de noviembre: la jornada presentará cielo parcialmente nuboso y una marcada inestabilidad, con una temperatura mínima que caerá hasta los 13°C.
- Viernes 6 de noviembre: el frío polar se sentirá con mayor intensidad. La temperatura máxima no superará los 19°C, mientras que la mínima se desplomará hasta los 10°C, acompañados por ráfagas de viento del suroeste que podrían alcanzar los 72 km/h.
- Sábado 7 de noviembre: el panorama será aún más gélido durante las primeras horas del día. Si bien la máxima se mantendrá en 19°C, la mínima descenderá a los 7°C, marcando el piso de esta repentina ola de frío.
Se recomienda a la población mantenerse informada a través de las actualizaciones del Servicio Meteorológico y salir con precaución debido a la fuerte acción del viento que intensificará la sensación térmica de frío.
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