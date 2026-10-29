A qué hora llega el tormentón gregario que traerá niebla a Buenos Aires

El fenómeno más preocupante para la circulación se registrará el sábado 31 de octubre. A pesar de que la temperatura oscilará entre los 13°C y los 21°C, la humedad, que alcanzará el 98% en la madrugada, generará un denso banco de niebla. Este episodio de niebla cerrada se concentrará durante la mañana del sábado, por lo que se recomienda extremar la precaución al volante.