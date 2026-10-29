A qué hora llega el tormentón gregario que traerá niebla a Buenos Aires
El pronóstico del tiempo anticipa un fin de semana marcado por las precipitaciones y una densa niebla matinal. Todos los detalles del tormentón gregario.
Tras un jueves con cielo parcialmente nuboso y lluvias débiles intermitentes, el clima en Buenos Aires y sus alrededores dará paso a un fin de semana de inestabilidad sostenida. Se espera la llegada de un tormentón gregario, el cual combina precipitaciones con episodios de niebla cerrada que reducirán significativamente la visibilidad.
Qué es un tormentón gregario
En el lenguaje coloquial y en ciertas expresiones de divulgación meteorológica, se suele utilizar el término "gregario" para describir un frente de tormenta que no se presenta de forma aislada o en un único evento disruptivo, sino que agrupa una sucesión de distintos episodios climáticos (lluvias, lloviznas, niebla y nubosidad) que se encadenan y persisten durante varios días consecutivos, afectando a la región en forma de "grupo" o "enjambre" de malas condiciones de tiempo.
En este caso, la inestabilidad no será un chaparrón pasajero, sino que las precipitaciones y la niebla se agruparán a lo largo de todo el fin de semana.
Cuándo llegan las tormentas y a qué hora baja la niebla
La inestabilidad comenzará a ganar terreno a partir del viernes 30 de octubre. Según el pronóstico detallado, la mañana presentará lluvias débiles (1 mm) con vientos del noreste, mientras que para la tarde se espera que se desate la tormenta, acompañada de vientos del noroeste a 4 km/h y una acumulación de agua de 1 mm.
El fenómeno más preocupante para la circulación se registrará el sábado 31 de octubre. A pesar de que la temperatura oscilará entre los 13°C y los 21°C, la humedad, que alcanzará el 98% en la madrugada, generará un denso banco de niebla. Este episodio de niebla cerrada se concentrará durante la mañana del sábado, por lo que se recomienda extremar la precaución al volante.
Por su parte, el domingo 1 de noviembre mantendrá la tendencia gregaria de mal tiempo. La temperatura subirá levemente (máxima de 23°C), pero se registrará un nuevo pulso de precipitaciones: se esperan lluvias débiles durante la tarde y una tormenta hacia la noche, con un porcentaje de humedad superior al 90%.
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