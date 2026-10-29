Crimen de Nancy Godoy: primeros informes revelan que habrían intentado desmembrar el cuerpo de la docente

La causa tiene cinco detenidos

La investigación tiene cinco personas detenidas. El principal sospechoso es Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado del campo, acusado como presunto autor del femicidio.

También están imputados por encubrimiento los peones rurales Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, y Rosa Leguizamón, baqueana y pareja de Rojas. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, allegado a la familia de los peones, acusado de falso testimonio.

El resultado de las pericias será clave para reconstruir lo que ocurrió con la docente y determinar las responsabilidades de todos los acusados.