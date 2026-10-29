Crimen de Nancy Godoy: primeros informes revelan que habrían intentado desmembrar el cuerpo de la docente
La mujer, de 52 años, fue encontrada durante un rastrillaje en una zona rural de difícil acceso; hay cinco detenidos y la investigación apunta a un femicidio.
El cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural que estaba desaparecida desde el 7 de octubre en Corrientes, fue encontrado semisumergido en un potrero de la zona del paraje El Malezal, en la localidad correntina de Esquina.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal de Corrientes, la docente fue asesinada y cuatro personas participaron del plan criminal. No se descarta que haya sido víctima de un ataque sexual.
Según los informes preliminares de la investigación y las observaciones de los peritos tras el hallazgo del cuerpo de la docente, el cadáver presentaba heridas cortantes y laceraciones tanto en los brazos como en las piernas, lo que indica que habrían intentado desmembrarla o se registraron intentos en esa dirección.
El pañuelo blanco que lo cambió todo
El policía, que recorría la zona montado a caballo junto a un baqueano, tenía previsto inspeccionar otro sector. Sin embargo, cambió de idea en el último momento. Según relató Metzger, el policía dijo “no, voy a ir por este campo”, y esa intuición lo llevó primero a encontrar un pañuelo blanco. Lo tomó, siguió el recorrido y a los pocos metros dio con el cuerpo de Nancy.
La dificultad del acceso quedó en evidencia horas después, cuando los fiscales y parte del equipo investigador debieron trasladarse en helicóptero hasta el lugar exacto del hallazgo.
La causa tiene cinco detenidos
La investigación tiene cinco personas detenidas. El principal sospechoso es Ireneo Antonio Zarza, capataz y encargado del campo, acusado como presunto autor del femicidio.
También están imputados por encubrimiento los peones rurales Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, y Rosa Leguizamón, baqueana y pareja de Rojas. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, allegado a la familia de los peones, acusado de falso testimonio.
El resultado de las pericias será clave para reconstruir lo que ocurrió con la docente y determinar las responsabilidades de todos los acusados.
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