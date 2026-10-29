Ajuste en Discapacidad: Milei incumple otro fallo judicial y da de baja casi 22 mil pensiones por invalidez

La documentación será incorporada a las actuaciones administrativas y evaluada por las áreas competentes de la Secretaría, que determinarán si corresponde la rehabilitación.

En los fundamentos de la Resolución 3697, el organismo explicó que el cambio de canales busca “facilitar la recepción presencial de la documentación a través de una red de atención con presencia territorial”. Además, aclaró que la modificación no altera los requisitos para pedir la rehabilitación ni los efectos de la Resolución 3695.

Resolución 3697/2026: